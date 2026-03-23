سماع انفجارات قوية.. طائرات إسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق مناطق عدّة

خرقت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، على دفعتين فوق وإقليم الخروب.

وأفاد مواطنون عن سماع دوي انفجارات قوية خلال التحليق المكثف للطيران الحربي.

كذلك، أفيد بأنّ خرق جدار الصوت وصلت أصداؤه إلى قرى وبلدات إقليم الخروب.

أيضاً، ذكرت مصادر ميدانية في بأن الطيران الحربي خرق جدار الصوت في الأجواء هناك.