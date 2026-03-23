وفد من "التقدمي" زار منسقية "التيار الوطني" في بيروت

زار وفد من في منسقية " " في بيروت، وجرى البحث في تطورات الساعة والأوضاع الراهنة وحركة النزوح.





وبحسب بيان منسقية ، كان تبادل للأراء في شؤون بيروت والقضايا الحياتيه التي تهم أبناءها، وكان توافق على اهمية الحفاظ على الأمن عبر فقط، ورفض الخطاب التحريضي والسعي الى توحيد الصف اللبناني.





كذلك، اتفق على إبقاء الأجتماعات واللقاءات بين الطرفين مفتوحة لما فيه خير للعاصمة.





وضمّ وفد "التقدمي" وكيل الداخلية وليد العاقل، معتمد بيروت نضال ، امين سر "الوكالة" سمير الجردي، مسؤولة الشؤون القانونية ميرنا الزهيري.





وشارك عن "التيار" منسّق بيروت الأولى الياس عباس، منسّق بيروت الثانية ناجي الخال، نائب منسّق بيروت الثانية ميشال شكري، ورمزي دسوم من قسم العلاقات السياسية.

