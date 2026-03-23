لبنان

54 بياناً لـ"حزب الله".. عمليات عسكرية مكثفة تطالُ أهدافاً إسرائيلية

Lebanon 24
23-03-2026 | 18:13
54 بياناً لـحزب الله.. عمليات عسكرية مكثفة تطالُ أهدافاً إسرائيلية
54 بياناً لـحزب الله.. عمليات عسكرية مكثفة تطالُ أهدافاً إسرائيلية photos 0
أصدر "حزب الله" بياناً جديداً، منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، أعلن فيه عن 54 بياناً عسكرياً تم نشرهم حول عمليات نفذها ضد إسرائيل.
 
وجاءت العمليات على النحو التالي:

1- الساعة 17:30 الأحد 22/3/2026، استهداف ثكنة زرعيت بصليةٍ صاروخيّة.

2- الساعة 02:00، الإثنين، استهداف مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخيّة.

3- الساعة 02:50 استهداف موقع المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.

4- الساعة 04:30 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، بصلية صاروخيّة.‏

5- الساعة 04:30 استهداف موقع المطلّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

6- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة الطيبة بصاروخٍ نوعيّ.

7- الساعة 09:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تل أبو ماضي في بلدة الضهيرة الحدودية بصلية صاروخيّة.

9- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مبنى بلدية الناقورة بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 11:20 استهداف ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مقابل بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

11- الساعة 11:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة أفيفيم مقابل بلدة مارون الراس الحدوديّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

12- الساعة 12:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

13- الساعة 12:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

14- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 13:00 استهداف موقع المطلّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 13:15 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مدرسة الناقورة بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

21- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع مسكاف عام بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 13:15 استهداف ثكنة بيت هلل بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع الترتيرا في بلدة مارون الراس الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

24- الساعة 13:20 استهداف ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مقابل بلدة يارون الحدوديّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

25- الساعة 13:30 استهداف قاعدة جبل نيريا التابعة لقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخية.

26- الساعة 13:30 مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

27- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

28- الساعة 14:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

29- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

30- الساعة 14:20 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.

31- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لآليات جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة العقصى في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

32- الساعة 14:45 استهداف قاعدة راموت نفتالي بصليةٍ صاروخيّة.

33- الساعة 14:45 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الخامسة بصليةٍ صاروخيّة.

34- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلّة للمرّة الرابعة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

35- الساعة 15:00 استهداف آلية هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بمُحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

36- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

37- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

38- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

39- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

40- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حي الزهور في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعيّة.

41- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة يفتاح بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

42- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع بيّاض بليدا بصلية صاروخيّة.

43- الساعة 15:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثالثة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

44- الساعة 15:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع إبل القمح بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

45- الساعة 15:45 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة.

46- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ تلّة مسعود في بلدة الطيبة بصلية صاروخيّة.

47- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة للمرّة الثانية بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

48- الساعة 18:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مبنى بلدية الناقورة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

49- الساعة 18:15 استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

50- الساعة 18:20 تم شن هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تقاطع غوما جنوب كريات شمونة وتحقيق إصابات مباشرة.

51- الساعة 19:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في وادي الطباسين في بلدة الناقورة الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

52- الساعة 19:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

53- الساعة 20:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة وردة في بلدة عيتا الشعب الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

54- الساعة 20:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

تابع
