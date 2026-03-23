54 بياناً لـحزب الله.. عمليات عسكرية مكثفة تطالُ أهدافاً إسرائيلية

أصدر " " بياناً جديداً، منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، أعلن فيه عن 54 بياناً عسكرياً تم نشرهم حول عمليات نفذها ضد .

وجاءت العمليات على النحو التالي:



1- الساعة 17:30 الأحد 22/3/2026، استهداف ثكنة زرعيت بصليةٍ صاروخيّة.



2- الساعة 02:00، الإثنين، استهداف مستوطنة بصليةٍ صاروخيّة.



3- الساعة 02:50 استهداف موقع المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.



4- الساعة 04:30 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، بصلية صاروخيّة.‏



5- الساعة 04:30 استهداف موقع المطلّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.



6- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة بصاروخٍ نوعيّ.



7- الساعة 09:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.



8- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تل أبو ماضي في بلدة الضهيرة الحدودية بصلية صاروخيّة.



9- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مبنى بلدية الناقورة بصلية صاروخيّة.



10- الساعة 11:20 استهداف ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مقابل بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



11- الساعة 11:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة أفيفيم مقابل بلدة مارون الراس الحدوديّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



12- الساعة 12:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.



13- الساعة 12:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.



14- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.



15- الساعة 13:00 استهداف موقع المطلّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.



16- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.



17- الساعة 13:15 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.



18- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصليةٍ صاروخيّة.



19- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مدرسة الناقورة بصليةٍ صاروخيّة.



20- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.



21- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع مسكاف عام بصليةٍ صاروخيّة.



22- الساعة 13:15 استهداف ثكنة بيت هلل بصليةٍ صاروخيّة.



23- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع الترتيرا في بلدة مارون الراس الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.



24- الساعة 13:20 استهداف ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مقابل بلدة يارون الحدوديّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.



25- الساعة 13:30 استهداف قاعدة جبل نيريا التابعة لقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال المحتلّة بصلية صاروخية.



26- الساعة 13:30 مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.



27- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.



28- الساعة 14:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.



29- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.



30- الساعة 14:20 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.



31- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لآليات جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة العقصى في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.



32- الساعة 14:45 استهداف قاعدة راموت نفتالي بصليةٍ صاروخيّة.



33- الساعة 14:45 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الخامسة بصليةٍ صاروخيّة.



34- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلّة للمرّة الرابعة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



35- الساعة 15:00 استهداف آلية هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بمُحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.



36- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.



37- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصلية صاروخيّة.



38- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



39- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.



40- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حي الزهور في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعيّة.



41- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة يفتاح بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



42- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع بيّاض بليدا بصلية صاروخيّة.



43- الساعة 15:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثالثة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



44- الساعة 15:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع إبل القمح بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



45- الساعة 15:45 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة.



46- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ تلّة مسعود في بلدة الطيبة بصلية صاروخيّة.



47- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة للمرّة الثانية بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



48- الساعة 18:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مبنى بلدية الناقورة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.



49- الساعة 18:15 استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



50- الساعة 18:20 تم شن هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تقاطع غوما جنوب كريات شمونة وتحقيق إصابات مباشرة.



51- الساعة 19:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في وادي الطباسين في بلدة الناقورة الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



52- الساعة 19:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



53- الساعة 20:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة وردة في بلدة عيتا الشعب الحدوديّة بصلية صاروخيّة.



54- الساعة 20:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة بصلية صاروخيّة.