54 بياناً لـحزب الله.. عمليات عسكرية مكثفة تطالُ أهدافاً إسرائيلية

وجاءت العمليات على النحو التالي:
1- الساعة 17:30 الأحد 22/3/2026، استهداف ثكنة زرعيت بصليةٍ صاروخيّة.
2- الساعة 02:00، الإثنين، استهداف مستوطنة المنارة
بصليةٍ صاروخيّة.
3- الساعة 02:50 استهداف موقع المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.
4- الساعة 04:30 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، بصلية صاروخيّة.
5- الساعة 04:30 استهداف موقع المطلّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.
6- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة الطيبة
بصاروخٍ نوعيّ.
7- الساعة 09:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.
8- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تل أبو ماضي في بلدة الضهيرة الحدودية بصلية صاروخيّة.
9- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مبنى بلدية الناقورة بصلية صاروخيّة.
10- الساعة 11:20 استهداف ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مقابل بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
11- الساعة 11:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة أفيفيم مقابل بلدة مارون الراس الحدوديّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
12- الساعة 12:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.
13- الساعة 12:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.
14- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ساحة بلدة مركبا الحدوديّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.
15- الساعة 13:00 استهداف موقع المطلّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.
16- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.
17- الساعة 13:15 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.
18- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصليةٍ صاروخيّة.
19- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مدرسة الناقورة بصليةٍ صاروخيّة.
20- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.
21- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع مسكاف عام بصليةٍ صاروخيّة.
22- الساعة 13:15 استهداف ثكنة بيت هلل بصليةٍ صاروخيّة.
23- الساعة 13:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع الترتيرا في بلدة مارون الراس الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.
24- الساعة 13:20 استهداف ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مقابل بلدة يارون الحدوديّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.
25- الساعة 13:30 استهداف قاعدة جبل نيريا التابعة لقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين
المحتلّة بصلية صاروخية.
26- الساعة 13:30 مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.
27- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.
28- الساعة 14:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.
29- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.
30- الساعة 14:20 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.
31- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لآليات جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة العقصى في بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.
32- الساعة 14:45 استهداف قاعدة راموت نفتالي بصليةٍ صاروخيّة.
33- الساعة 14:45 استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الخامسة بصليةٍ صاروخيّة.
34- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلّة للمرّة الرابعة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
35- الساعة 15:00 استهداف آلية هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بمُحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.
36- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.
37- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصلية صاروخيّة.
38- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
39- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.
40- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حي الزهور في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعيّة.
41- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة يفتاح بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
42- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع بيّاض بليدا بصلية صاروخيّة.
43- الساعة 15:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثالثة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
44- الساعة 15:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع إبل القمح بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
45- الساعة 15:45 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة.
46- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ تلّة مسعود في بلدة الطيبة بصلية صاروخيّة.
47- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة للمرّة الثانية بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
48- الساعة 18:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مبنى بلدية الناقورة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.
49- الساعة 18:15 استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
50- الساعة 18:20 تم شن هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تقاطع غوما جنوب كريات شمونة وتحقيق إصابات مباشرة.
51- الساعة 19:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في وادي الطباسين في بلدة الناقورة الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.
52- الساعة 19:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.
53- الساعة 20:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة وردة في بلدة عيتا الشعب الحدوديّة بصلية صاروخيّة.
54- الساعة 20:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة بصلية صاروخيّة.