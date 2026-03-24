تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"حزب الله" يصعّد خطابه والخطوط مقطوعة مع سلام

Lebanon 24
24-03-2026 | 00:05
A-
A+
حزب الله يصعّد خطابه والخطوط مقطوعة مع سلام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الشرق الاوسط": بالتوازي مع المعارك العسكرية التي يخوضها «حزب الله» في الميدان، خصوصاً جنوب البلاد، قرر عدد من قيادييه فتح معارك أخرى، معتمدين خطاباً تصعيدياً يتوجه للداخل اللبناني والسلطة السياسية، متوعدين بأداء جديد بعد انتهاء الحرب. فبعد مواقف لنائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي، التي نبّه فيها إلى أن «المواجهة مع السلطة السياسية حتمية بعد انتهاء الحرب»، أتت مواقف عضو المجلس السياسي في الحزب وفيق صفا، في السياق المتشدد نفسه، إذ أعلن صفا أن الحزب سيجبر الحكومة اللبنانية على التراجع عن قرار حظر أنشطته العسكرية «بغض النظر عن الطريقة»، لافتاً إلى أن الحزب لن يسقط الحكومة في الشارع حالياً، لكنه استدرك أن هناك «أجندة مختلفة» بعد الحرب قد تتضمن اللجوء إلى الشارع.
وفيما ردّ البعض هذا الخطاب لنتائج الميدان التي تؤكد استعادة الحزب الزخم العسكري وإعادة ترميم قدراته بعد مرحلة طويلة اكتفى خلالها بتلقي الضربات، رجح خصومه اللجوء إلى هذا الخطاب لشد عصب الجمهور الممتعض مما آلت إليه الأحوال نتيجة التهجير والنزوح والدمار والقتل الذي يتعرض له بشكل يومي.
وكتب أحمد الأيوبي في" نداء الوطن":
تكشف التسريبات أن في تفاصيل الشروط الإيرانية في المفاوضات لا يوجد أي ذكر للبنان. فالإيرانيون يتعاملون فقط مع القضايا التي تهمّهم. بمعنى آخر، لا تنوي إيران إشراك لبنان في الاتفاق، وسيجد لبنان نفسه في مواجهة إسرائيل بمفرده.
وبينما لم تظهر قوة "حزب إيران" عندما قتل الإسرائيليون قادته من حسن نصراللّه إلى آخر عنصر من العناصر، ظهر "بأس" "الحزب" عند قتل المرشد الإيراني علي خامنئي وتعرّض إيران للحرب المدمِّرة الحالية.
نقطة أخرى تكشف أن المساعدات الإنسانية التي ينظمها "حزب إيران" عبر جمعياته لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، بل إلى المقرّبين من "الحزب" فقط. أمّا المحتاجون فعلًا فلا يتلقون شيئًا من جمعيات "حزب اللّه".
وعلى هامش هذا الاصطدام الحاصل، تبرز معضلة النازحين التي بدأت تأخذ أبعادًا خطرة، بسبب شبه اليقين بصعوبة إن لم نقل استحالة عودة النازحين في المدى المنظور والمتوسط، وما سيرتّبه ذلك من إفرازات على الصعيد الطائفي والمذهبي.  
 وكتب رضوان الذيب في" الديار":"طابور خامس " له ارتباطات محلية وخارجية يعمل على تغذية الحساسيات بين المقيمين والنازحين مستفيدا من اجواء الانقسام السياسي في البلاد ، وكل نشاطه محصور بتغذية وتكبير بعض الحوادث الفردية الطبيعية في بعض المناطق الحساسة وابرازها والتعويل عليها لبث الرعب والتبشير بالفتن الطائفية والمذهبية والخراب وهز الاستقرار ، فيما كل الوقائع الصادرة عن هيئة الكوارث الرسمية تسجل اعلى درجات التضامن الوطني في كل المناطق اللبنانية دون استثناء ، بالتوازي مع حملات حزبية لدعم صمود النازحين من الاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني والمستقبل والمردة والكتائب الى جميع القوى السياسية مما يدحض كل ما تعممه بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الاعلامية عن اجواء غير طبيعية بين النازحين والمقيمين وحصول صدامات. وفي المعلومات، ان الاحزاب السياسية بما فيهم حزب الله وحركة امل سلموا توزيع المساعدات الى هيئة الكوارث والوقوف خلفها، هذا
وحصرت هيئة الكوارث الزيارات على مراكز الإيواء بالنواب والجمعيات الرسمية فقط دون الاحزاب السياسية.
هذه الأجواء التضامنية تخرقها بعض التصاريح الوزارية والرد عليها من نواب حزب الله والمؤيدين ، لكنها تبقى تحت السقف الذي خرقه التصريح الاخير لرئيس الحكومة نواف سلام والذي قطع فيه كل اشكال التواصل المباشر وغير المباشر عبر وسطاء الخير او الوزراء مع حزب الله الذي رد بكلام قاس على سلام شخصيا ، فموقف رئيس الحكومة تضمن هجوما عنيفا على حزب الله "ومقاومته الإيرانية" كما اتهمه قاطعا خط الرجعة مع الحزب وإمكانية التعاون معه حتى في الحكومة مستقبلا.
ويبدي مصدر وطني متابع للعلاقة بين الطرفين ، تخوفا جديا من التصريح الأخير لسلام الذي تجاوز فيه سقوف وزير الخارجية ضد حزب الله وبيئته مما قد ينعكس على الارض وتحديدا بين المقيمين والنازحين في بعض المناطق الذين ينتمون في معظمهم الى بيئة حزب الله.
وسال المصدر الحزبي الوطني رئيس الحكومة نواف سلام ، عن سر توقيت كلامه العنيف ضد حزب الله ، وبان "تهديداته لا تخيفنا" ، وأثر ذلك على الوحدة الوطنية وأمن النازحين؟ وسال ايضا عن الهدف من هذه المواقف في نفس الوقت الذي يسجل فيه شباب المقاومة انجازات في مواجهاتهم ضد العدو الاسرائيلي؟ ولماذا لا يترك تصفية الحسابات الى ما بعد وقف اطلاق النار ؟ فمواقف سلام حسب المصدر عينه ، تزيد من حالات الشرخ وتجعل الطلاق حتميا بينه وبين الرئيس بري وحزب الله ومعهما قسم كبير من الشعب اللبناني، والاستطلاعات الاخيرة لمراكز احصاءات محلية ودولية أظهرت ان ٦٦% من الشعب اللبناني ضد التطبيع مع اسرائيل، وهل من الممكن الذهاب إلى مفاوضات فيما جبهة الجنوب مشتعلة وشباب المقاومة يسطرون ملاحم بطولية ولماذا الإصرار على التخلي عن ورقة المقاومة ؟
مواضيع ذات صلة
لماذا خفّف "حزب الله" نبرة خطابه؟
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد تهديداته "كلما ضاق الخناق"
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب خامنئي يُؤكّد المؤكّد: "حزب الله" دخل الحرب لـ"إسناد إيران"
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
توغل اسرائيلي تكتيكي و"عقدة الخيام" لقطع خطوط إمداد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

التيار الوطني

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-24
Lebanon24
04:42 | 2026-03-24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-24
Lebanon24
04:27 | 2026-03-24
Lebanon24
04:18 | 2026-03-24
Lebanon24
04:10 | 2026-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24