شهداء وجرحى في طيردبا وغارات تمتد إلى صور والنبطية وبنت جبيل

يتواصل التصعيد الاسرائيلي جنوباً، واستهدفت ثلاث غارات إسرائيلية بلدة طيردبا في قضاء صور، وأسفرت غارتان عن استشهاد شخصين وإصابة خمسة آخرين. كما استهدفت غارة من مسيرة مثلث ديركيفا صريفا وبرج قلاوية. وطالت أيضا بلدات جنوبية عدة، ولاسيما ، عين ابل، زفتا، البرغلية، الراشيدية، تول، حبوش، سلعا، شوكين، جسر الدلافة، تولين، ياطر، دير انطار، قبريخا، الصوانة، برعشيت. وطال القصف المدفعي الغندورية وكفرا وعيتا الجبل ووادي مريمين-ياطر وحانين.

كما أغار الطيران الحربي بين بلدتي المجادل ديرنطار وبين بلدتي والمجادل.

إلى ذلك، أفادت مندوبة " " بأن غارة اسرائيلية استهدفت هذا الصباح دراجة نارية في البرج طريق المدرسة الرسمية ما ادى الى استشهاد سائقها وهو فلسطيني الجنسية ( ر.ط ) يعمل في مجال الحماية الشخصية، من مخيم البرج الشمالي، كما أدت الغارة إلى تسجيل عدد من الاصابات.



كما مواجهات عنيفة في منطقة القوزح تخللها قصف مدفعي وصاروخي واطلاق نار كثيف.

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة الغسانية بناية عبدالله محمود كوثراني على دوار الغسانية من دون وقوع اصابات. كما ذكرت مندوبة "لبنان24" أن الطيران الحربي استهدف محطة بنزين"الأمانة"عند مفرق بلدة دير قانون رأس .