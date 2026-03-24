من هو المستهدف في الغارة الاسرائيلية على البرج الشمالي؟

أفادت مندوبة " " بأن غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في طريق المدرسة الرسمية ما ادى الى استشهاد سائقها مع تسجيل عدد من الاصابات.

وذكرت معلومات "لبنان24" أن المستهدف يعمل في مجال الحماية الشخصية وكان ذاهباً لعمله، وهو فلسطيني الجنسية ( ر.ط ) من قرب صور.