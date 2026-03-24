هدفان لتجدد الغارات على الضاحية

تشير معطيات سياسية إلى أن عودة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت لا ترتبط بتطور ميداني مباشر على الأرض، بقدر ما تعكس تحولات في المسار السياسي المرتبط بالحرب.وتلفت المصادر إلى أن تسعى من خلال هذا التصعيد إلى تحقيق هدفين أساسيين، الأول يتمثل في رفع كلفة الحرب إلى أقصى حد ممكن في حال اتخذت قراراً بوقفها على مستوى المنطقة، بحيث تدخل أي تسوية وهي تحمل أوراق ضغط إضافية.أما الهدف الثاني، فيكمن في دفع الأمور نحو تصعيد واسع يعزل الساحة عن أي تسوية إقليمية محتملة، ويجعلها ملفاً منفصلاً عن باقي المسارات.