حزب الله يعلن تنفيذ ضربات مكثفة على مواقع الجيش الإسرائيلي

أعلن في سلسلة بيانات عن خلاصة عملياته التي استهدفت تجمعات للجيش في بلدة و عند وفي حي الزهور في بلدة مارون الراس.

كما أعلن استهداف تلة الخمّارة في بلدة القوزح وموقع بلاط المستحدث في والموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة .

كما اعلن استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في عين هاكوفشيم مقابل علما الشعب ومرابض مدفعية في مستوطنة سعسع.

وذكر الحزب أنّ الاستهدافات نُفّذت بصواريخ موجّهة وصلّيات صاروخية إضافة إلى مسيّرات انقضاضية وقذائف مدفعية، مؤكّدًا تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف.