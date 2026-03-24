Najib Mikati
ريفي لوفيق صفا: :يكفي مغامرات وعنتريات

Lebanon 24
24-03-2026 | 04:10
ريفي لوفيق صفا: :يكفي مغامرات وعنتريات
رد النائب اللواء اشرف ريفي في بيان على وفيق صفا قائلا: "الحاج وفيق، خدونا بحلمكم شوي".

وأضاف: "البلد ليس لكم وحدكم. السنّة والدروز والمسيحيون هم شركاء أساسيون في هذا البلد.سلاحكم الذي جعل من لبنان ساحة صراع ، لا يعطيكم أفضلية أو غلَبة على أحد. أنت أول من يجب أن يعلم، أنكم لا تستطيعون إخضاعنا و لا إخضاع أي من المكونات الأساسيين في لبنان.جرّبتم ذلك في ٧ أيار ٢٠٠٨ يوم كنتم في ذروة قوتكم و تعلمون ما كانت النتيجة. أنت تعلم أنني لطالما اعتبرتُ أن " أغبى مشروع في وطنٍ تعددي، كلبنان، أن يتوهمَ مكونٌ ما من المكونات الأساسية، أنه يستطيع إخضاع المكونات الأخرى لمشروعٍ يرفضونه ولا يقبلونه لأولادهم وأحفادهم".

وقال:"الحاج وفيق: أنت تعلم، أنكم في فترةٍ ما، أخضَعتم السلطة وأمسكتم بمفاصلها، و لم تستطيعوا إخضاع الشعب اللبناني، وحكوماتكم التي كانت مكوّنة من الدمى ومن المَصلحيين الذين يسعون إلى المال الحرام و دالسلطة هي الحكومات التي تشبه حكومة "فيشي" التي شكّلها الجنرال بيتان خدمةً للمحتل "النازي في فرنسا في الحرب العالمية الثانية. أنت تعلم جيداً أننا ضباط وعسكريون، وطنيون ونظاميون محترفون، وأننا نعلم نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا. ونعلم ايضاً نقاط قوتكم ونقاط ضعفكم، وأنت تعلم جيداً أننا نستطيع أن ندافع عن أولادنا وعن وطننا الذي نرى فيه نموذجاً للتفاعل الإسلامي المسيحي، وهو رسالة إنسانية فريدة في العالم، وهو قيمة مضافة للمؤمنين بهذا النموذج، ومشروعكم الإقليمي المذهبي هو نقيض هذا النموذج".

وختم:"أكرر، أخيراً الحاج وفيق: خذونا بحلمكم شوي وخذوا هذا البلد بحلمكم أيضاً. إرحموا أهلكم ، وارحموا وطننا، تَدَّعون أن سلاحكم ، هو لعزة وكرامة أهلكم، أين كرامة الناس عندما ينامون مع أولادهم على الأرصفة وفي الأماكن العامة؟. الحاج وفيق:يكفي مغامرات يكفي مقامرات يكفي أوهاماً و عنتريات يكفي تبعية لمشروع إيراني إلغائي غير واقعي.أفيقوا من أوهامكم، أنت تعلم أن السني سيد ساحته، وأن المسيحي سيد ساحته، وأن الدرزي سيد ساحته، وأن الشيعي سيد ساحته. وأنت تعلم أن الدولة والدولة وحدها يمكن أن تكون سيدة كل هذه الساحات".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
منصب جديد لوفيق صفا في "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وفيق صفا يستقبل من "حزب الله" بعد تقليص صلاحياته
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ شهرين... من يتولّى مهام وفيق صفا؟
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-03-24
Lebanon24
07:14 | 2026-03-24
Lebanon24
07:03 | 2026-03-24
Lebanon24
07:00 | 2026-03-24
Lebanon24
07:00 | 2026-03-24
Lebanon24
06:58 | 2026-03-24
