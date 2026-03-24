ادرعي: استهدفنا مقرا لحزب الله داخل محطة بث إذاعة النور في بلدة الطيري

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي اغار خلال ساعات الليلة على بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في ومناطق إضافية في .وأشار الى انه في التي نُفذت في بيروت تم استهداف مقرات تابعة لحزب الله بينها مقرّ لوحدة قوة الرضوان الذي عمل منه عناصر الوحدة لتخطيط ودفع بمخططات ضد قوات جيش الاسرائيلي ومواطني . بالإضافة إلى ذلك هاجم الجيش الاسرائيلي مقرًّا تابعًا لركن استخبارات .ولفت الى ان الغارة التي نُفذت في بلدة الطيري استهدفت مقرّاً لعناصر حزب الله أُقيم داخل محطة بث إذاعة النور. وقد تم استهداف المقرّ أثناء عمل عناصر حزب الله من داخله.وأشار الى ان حزب الله يعمل بشكل ممنهج من داخل بنى تحتية مدنية في ومنها يدير نشاطًا إرهابيًا يضرّ بمواطني دولة ويعرّض المواطنين اللبنانيين للخطر، مشدداً على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية النظام الإرهابي ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل.