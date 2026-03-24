رجي: بلجيكا تخصص 5 ملايين يورو لدعم لبنان إنسانياً

اعلن وزير الخارجية يوسف رجي عبر منصة "اكس":"تلقّيتُ رسالةً من وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو، أعلمَني فيها بقرار بلاده تخصيص خمسة ملايين يورو للمساعدة الإنسانية في لبنان، تُقدَّم عبر الإسهام في صناديق الأمم المتحدة المعنية. وأبلغني أيضا أنه كلّف سفيرَ بلاده في بيروت بالتواصل مع السلطات اللبنانية المدنية والعسكرية لاستيضاح احتياجاتها، على أن يرفع تقريراً مفصّلاً إلى حكومته يُتيح لها تحديد أوجه الدعم الممكنة في ضوء إمكاناتها المتاحة. كما جدّد الوزير البلجيكي تأكيدَ الدعم الكامل لبلاده للشعب اللبناني وحكومته في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان".