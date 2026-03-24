رجي: بلجيكا تخصص 5 ملايين يورو لدعم لبنان إنسانياً

اعلن يوسف رجي عبر منصة "اكس":"تلقّيتُ رسالةً من وزير خارجية ماكسيم بريفو، أعلمَني فيها بقرار بلاده تخصيص خمسة ملايين للمساعدة الإنسانية في ، تُقدَّم عبر الإسهام في صناديق المعنية. وأبلغني أيضا أنه كلّف سفيرَ بلاده في بالتواصل مع المدنية والعسكرية لاستيضاح احتياجاتها، على أن يرفع تقريراً مفصّلاً إلى حكومته يُتيح لها تحديد أوجه الدعم الممكنة في ضوء إمكاناتها المتاحة. كما جدّد الوزير البلجيكي تأكيدَ الدعم الكامل لبلاده للشعب اللبناني وحكومته في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان".