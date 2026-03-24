غرفة عمليات محافظة الجنوب : 69 مركزا للايواء يضم 22 نازحاً

تواصل غرفة عمليات لجنة ادارة والازمات في محافظة الجنوب عملها بتوجيهات رئيسها محافظ الجنوب منصور ضو ، وبمتابعة المسؤول فيها سلام بدر الدين عن آلية تأمين احتياجات في وبلدات شرقها وجزين .

وبحسب آخر تحديث لحصيلة عدد مراكز الايواء ، فقد بلغت 69 مركزا يضم 22 الف نازحاً، ومن بينها مبنى كلية الصحة العامة في صيدا الذي خصصت طبقات منه كمركز لاحتضان الاهالي النازخين ، بسبب تزايد اعدادهم من مناطق محافظة وقضاء صور وجزين وبنت ، وتعتبر مدينة صيدا الاكثر استقبالا لوجود النازحين. دمواكد بدر الدين " ان الجميع يتعاون باشراف المحافظ ضو والجمعيات الانسانية والصليب اللبناني والدولي ومجلس الجنوب ووزارة في سبيل تامين مستلزمات الضيوف وحاجاتهم".