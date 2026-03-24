عمليات مكثفة.. استهداف رفائيل ونهاريا وتجمعات للجيش الإسرائيلي

اعلن " " في سلسة بيانات ان" الاسلامية استهدفت:تجمّعًا لجنود جيش العدوّ في بلدة الحدوديّة للمرّة الثّالثة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مباشرة.كما استهدفت مستوطنة نهاريّا مرتين بصليات صاروخيّة.كما استهدفت:مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة.تجمّعًا لجنود جيش العدوّ قرب مدرسة الحدوديّة بصلية صاروخية.تجمّعًا لجنود جيش العدوّ في بلدة القوزح الحدوديّة للمرّة الرابعة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مباشرة".