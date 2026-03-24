مرقص: اجتماع السرايا يناقش الأمن وشؤون النازحين وجلسة حكومية الخميس

عُقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة القاضي الدكتور ، وبحضور عدد من الوزراء، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والتطورات العسكرية والمالية ، إلى جانب متابعة حاجات ومتطلبات الإيواء والإغاثة.عقب الاجتماع، أعلن وزير الاعلام المحامي د. بول أن "رئيس الحكومة أطلع الحاضرين على أهمية الاجتماعات الوزارية اليومية الى جانب الذي سيعقد الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر والذي سيركّز شأنه شأن الاجتماعات اليومية، على ايواء واغاثة النازحين. وبدءا بالملف الأمني، كشف عن تعزيز الأمن في والمناطق درءاً لأي اشكالات أمنية. كما استعرض الوطني التطورات العسكرية وأجرى عرضاً ميدانياً للحاضرين سواء بالنسبة للاعتداءات الاسرائيلية أو للوضع على الحدود اللبنانية-السورية أو بالنسبة للأحداث الأمنية المتفرّقة".وأضاف الوزير مرقص: "كما استعرض دولة الرئيس مع كل من الوزراء لاسيما ووزير الاتصالات ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير الزراعة، لجهود وزارتهم الاغاثية والتموينية عموماً، لاسيما بموضوع توفير مادة المازوت وتوزيعها على مراكز استضافة النازحين، والوضع المالي العام نتيجة تداعيات الحرب. كما أخذ المجتمعون علماً بتواصل وزير الاعلام مع وسائل الاعلام لابعاد الخطاب الاعلامي عن خطاب الكراهية".