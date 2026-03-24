مرقص: اجتماع السرايا يناقش الأمن وشؤون النازحين وجلسة حكومية الخميس

24-03-2026 | 06:18
مرقص: اجتماع السرايا يناقش الأمن وشؤون النازحين وجلسة حكومية الخميس
عُقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وبحضور عدد من الوزراء، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والتطورات العسكرية والمالية ، إلى جانب متابعة حاجات النازحين ومتطلبات الإيواء والإغاثة.

عقب الاجتماع، أعلن  وزير الاعلام المحامي د.  بول مرقص أن "رئيس الحكومة أطلع الحاضرين على أهمية الاجتماعات الوزارية اليومية الى جانب مجلس الوزراء الذي سيعقد الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر والذي سيركّز شأنه شأن الاجتماعات اليومية، على ايواء واغاثة النازحين. وبدءا بالملف الأمني، كشف دولة الرئيس عن تعزيز الأمن في بيروت والمناطق درءاً لأي اشكالات أمنية. كما استعرض وزير الدفاع الوطني التطورات العسكرية وأجرى عرضاً ميدانياً للحاضرين سواء بالنسبة للاعتداءات الاسرائيلية أو للوضع على الحدود اللبنانية-السورية أو بالنسبة للأحداث الأمنية المتفرّقة".

وأضاف الوزير مرقص: "كما استعرض دولة الرئيس مع كل من الوزراء لاسيما وزير الاقتصاد ووزير الاتصالات ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير الزراعة، لجهود وزارتهم الاغاثية والتموينية عموماً، لاسيما بموضوع توفير مادة المازوت وتوزيعها على مراكز استضافة النازحين، والوضع المالي العام نتيجة تداعيات الحرب. كما أخذ المجتمعون علماً بتواصل وزير الاعلام مع وسائل الاعلام لابعاد الخطاب الاعلامي عن خطاب الكراهية".
 
اجتماع في السرايا لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلبات الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تقرر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط لبحث ملف رواتب القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تقرر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط لبحث ملف رواتب القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بعد الاجتماع الوزاري في السرايا: اجتماعات يومية للمتابعة مع رئيس الحكومة والوزراء
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24

