جشي: معادلة الردع ضرورة ومرحلة جديدة مطلوبة

زار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أهالي مدينة صور وأسواقها التجارية وأحيائها وأضرحة شهدائها، في سياق متابعته المتواصلة لأوضاعهم، حيث عبر عن "التماسِه للمعنويات المرتفعة لديهم"، مؤكدًا أن "هذه المناسبة تشكّل محطة لاستلهام قيم العزة والثبات، وتجديد الالتزام بمواصلة الطريق الذي استشهد من أجله ، وفاءً لتضحياتهم وأداءً للواجب تجاههم".



وقال: "لمست أيضاً إصرارًا واضحًا على عدم التراجع حتى تحصيل الحقوق، والعيش بأمان وكرامة، وتأكيداً منهم بأن ما تعرضوا له من أذى وعدوان ودمار خلال الاعتداءات عقب وقف إطلاق النار السابق بلغ حدّه، وأن المرحلة المقبلة تستوجب تصويب المسار، وترسيخ معادلة الردع، ووضع حد للاعتداءات".



ونقل النائب جشي موقف الأهالي "الذين أكدوا استعادة الأرض وتحريرها، وعودة الأسرى، وعودة السكان إلى قراهم وبلداتهم مرفوعي الرأس، بعزة وكرامة وأمان".

