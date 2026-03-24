قرار لبنانيّ عاجل تجاه السفير الإيراني

استدعت توفيق صمدي خوشخو، وقابله الامين العام السفير عبد الستار وأبلغه قرارَ سحبَ الموافقة على اعتماد السفير المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026.

وفي السياق ذاته، استدعت سفيرَ في أحمد سويدان للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية بانتهاك لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين.

