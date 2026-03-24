سلامة بحث في باريس حماية التراث مع نظيرته الفرنسية

التقى الموجود في نظيرته كاترين بيغار في مكتبها في الوزارة وعقد معها اجتماعًا مطولًا تركز على اهمية تعزيز التعاون البلدين لاسيما في المجال الثقافي وبخاصة ما يتعلق بموضوع المحافظة على الأبنية التراثية وحماية المواقع الأثرية خلال فترات النزاع كما هو الواقع حاليًا.وأعرب الوزير سلامة عن شكره وامتنانه لدعم في مختلف مجالات حماية الاثار وتعزيز هذه الحماية لاسيما من خلال منظمة " ".