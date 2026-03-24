البعريني ورستم يلتقون مفتي الجمهورية لمناقشة العفو العام ووضع الموقوفين

استقبل مفتي الجمهورية اللطيف دريان الفتوى النائبين وليد البعريني وأحمد رستم.



قال النائب البعريني بعد اللقاء: "بحثنا مع المفتي دريان الشؤون وبخاصة العدوان المستمر على البلد بالإضافة الى أوضاع والظروف المعيشية التي يعانونها، واكد لنا سماحته ان الوضع في يتطلب من الجميع والوعي في معالجة الأمور والتعاطي الأخوي بين اللبنانيين وضبط النفس".



أضاف: "نحن اللبنانيين لدينا عدو واحد ولا ينبغي الا ان نكون حرصاء على بلدنا ولو اختلفنا في الرؤية لمستقبل لبنان، وسماحته لديه حرص على تعزيز والتعاون بين اللبنانيين. وتطرق البحث الى أوضاع الموقوفين الإسلاميين وضرورة إصدار العفو العام وخفض اشهر السنة السجنية لتشمل الجميع والمقصود منها عدم هدر الدماء كما نحن حرصاء على دماء أبنائنا في الجيش".



ختم:" ان هناك مظلومين لم يحاكموا بعد ويكفيهم ما تعرضوا له من سجن منذ سنوات ونحن ملتزمون مرجعية دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة لكل اللبنانيين".

