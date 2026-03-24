تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون اطلع على وضع مؤسسة كهرباء لبنان... وهذا ما قيلَ عن التغذية بالتيار الكهربائيّ

Lebanon 24
24-03-2026 | 07:46
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تابع خلالها مع عدد من النواب، أوضاع المناطق اللبنانية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأوضاع النازحين اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم وبلداتهم بسبب القصف والنزوح الى مناطق أخرى، وسعي الدولة الى إيجاد السبل الكفيلة لتأمين إيواء لهم والمقومات الأساسية التي تمكّنهم من الاستمرار والعيش الكريم.
النائبان بقرادونيان وتريزيان
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون "كتلة نواب الأرمن" التي ضمت النائبين هاغوب بقرادونيان وآغوب تريزيان اللذين قالا بعد اللقاء: نزور اليوم فخامة رئيس الجمهورية في ظروف اقل ما يقال فيها انها استثنائية-  استثنائية بفظاعاتها، واهوالها، وصعوباتها، وتحدياتها.  وفي مثل هذه الظروف، اقل الواجب زيارة هذا الموقع الذي يمثل وحدة الوطن بشعبه وارضه ومؤسساته. تباحثنا في الحروب المستعرة في المنطقة، وتوقفنا امام هول العدوان الذي يشن على بلاد الارز، وما تعانيه مناطق كاملة، وما يتهدد اجزاء عزيزة من ارض الوطن. كما استعرضنا مسالة النزوح وما يعانيه اهلنا النازحين قسرا عن ديارهم، وما يبذل في سبيل تخفيف معاناتهم، والحاجات التي يتوجب تأمينها. 
ولم نغفل الحديث عن الازمات المعيشية والاجتماعية التي تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. واكدنا لفخامته وجوب عدم ادخار اي جهد، والتواصل مع الهيئات الدولية، والدول الشقيقة والصديقة بهدف ايجاد الطرق الكفيلة بوقف العدوان الشرس والفظاعات التي ترتكب".
 
Image
النائب وائل بوفاعور
وعرض الرئيس عون مع النائب وائل بوفاعور، الوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان ، واهمية الحفاظ على السلم الأهلي الذي يعتبر احد المداميك الأساسية للحفاظ على مقومات الصمود والاستقرار وتخطي لبنان هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها.
 
Image
 
النائبة نجاة عون صليبا
واستقبل الرئيس عون النائبة نجاة عون صليبا، وبحث معها موضوع النازحين اللبنانيين في الشوف، واحتضان أهالي المنطقة لهم وسبل تأمين الدعم والمساعدة اللازمين.
بعد اللقاء، اكدت النائبة عون صليبا ان زيارتها الى رئيس الجمهورية هي لدعمه على المبادرة التي تقدم بها لانهاء الحرب. وشددت على ان الطرق الدبلوماسية هي السبيل للمضي قدماً، وكل يوم نسمح باستمرار حروب الآخرين على ارضنا، هو مساهمة اضافية في الخراب والدمار للبنان.
وقالت: في موازاة هذا الامر، لدينا اكثر من مليون نازح لبناني، والشوف هو اول من بدأ في استقبالهم، وسكان المناطق الذين يستضيفون هؤلاء النازحين، يقومون بجهد كبير، واشدّ على ايديهم وعلى ايدي الوافدين ايضاً الذين هم موضع ترحيب بين اهلهم طالما بقينا مسالمين ومواطنين نعيش في هذا البلد.
سئلت: هناك تخوف من تفلت امني، هل تعتبرون ان هذا الخطر حقيقي؟
اجابت: لا، الخطر ليس حقيقياً، وقد جلت وازور دائماً المناطق واشاهد كيفية تعايش الناس مع بضعها، وطالما ليس هناك من سلاح يتم تسريبه الى المناطق التي يتواجد فيها النازحون، المستأجرون منهم او الذين التجأوا الى مراكز ايواء، فالناس ترغب في مساعدة بعضها. ونتمنى على حزب الله و"الحرس الثوري الايراني" وكل المرتزقة عدم زرع الفتنة بين اللبنانيين الذين يعلمون تماماً كيفية العيش بمحبة بين بعضهم ولا يحتاجون الى من يعلّمهم ذلك، ويجب على كل مسلّح او من يرغب في زرع الفتنة، الابتعاد عن هذا الامر لانه لن يحصد النتيجة المتوخاة.
 
Image
 
النائب السابق فارس سعيد
واستقبل رئيس الجمهورية، رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأمنية والسياسية الراهنة.
 
Image
 
مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان
وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس الدكتور كمال حايك، الذي اطلع الرئيس عون على واقع الكهرباء في لبنان في ظل التصعيد العسكري الذي ألحق اضرارا في عدد من المحطات في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع. وطمأن المهندس حايك الرئيس عون الى ان التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة، من خلال سياسة الإنتاج التي اعتمدتها المؤسسة في الظروف الراهنة مع الاخذ في الاعتبار انخفاض منسوب الجباية وارتفاع أسعار النفط.
وعرض المهندس حايك على رئيس الجمهورية حجم الأعطال التي لحقت بعدد من المحطات الكهربائية الواقعة في مناطق الاشتباكات، في حين تعمل فرق الصيانة في المؤسسة على اصلاح الأعطال خارج هذه المناطق بغية إعادة التيار الكهربائي بما فيها صور ووادي جيلو ومرجعيون، رغم الصعوبات الأمنية التي تواجه المؤسسة وفنييها. كذلك الامر في الضاحية الجنوبية والبقاع والمناطق اللبنانية الأخرى. 
واكد المهندس حايك ان التيار الكهربائي مؤمّن لمرافق الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، ومحطات المياه والابار والإدارات الرسمية وغيرها، مشيراً الى ان المؤسسة سوف تستمر في تأمين التيار.

Advertisement
الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

الحريري

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24