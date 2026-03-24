الرئيس عون اطلع على وضع مؤسسة كهرباء لبنان... وهذا ما قيلَ عن التغذية بالتيار الكهربائيّ

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تابع خلالها مع عدد من النواب، أوضاع المناطق في ظل استمرار الاعتداءات ، وأوضاع النازحين اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم وبلداتهم بسبب القصف والنزوح الى مناطق أخرى، وسعي الدولة الى إيجاد السبل الكفيلة لتأمين إيواء لهم والمقومات الأساسية التي تمكّنهم من الاستمرار والعيش الكريم.

النائبان بقرادونيان وتريزيان

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون "كتلة نواب الأرمن" التي ضمت النائبين هاغوب بقرادونيان وآغوب تريزيان اللذين قالا بعد اللقاء: نزور اليوم فخامة رئيس الجمهورية في ظروف اقل ما يقال فيها انها استثنائية- استثنائية بفظاعاتها، واهوالها، وصعوباتها، وتحدياتها. وفي مثل هذه الظروف، اقل الواجب زيارة هذا الموقع الذي يمثل وحدة الوطن بشعبه وارضه ومؤسساته. تباحثنا في الحروب المستعرة في المنطقة، وتوقفنا امام هول العدوان الذي يشن على بلاد الارز، وما تعانيه مناطق كاملة، وما يتهدد اجزاء عزيزة من ارض الوطن. كما استعرضنا مسالة النزوح وما يعانيه اهلنا النازحين قسرا عن ديارهم، وما يبذل في سبيل تخفيف معاناتهم، والحاجات التي يتوجب تأمينها.

ولم نغفل الحديث عن الازمات المعيشية والاجتماعية التي تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. واكدنا لفخامته وجوب عدم ادخار اي جهد، والتواصل مع الهيئات الدولية، والدول الشقيقة والصديقة بهدف ايجاد الطرق الكفيلة بوقف العدوان الشرس والفظاعات التي ترتكب".

النائب وائل بوفاعور

وعرض الرئيس عون مع النائب وائل بوفاعور، الوضع الراهن في والمنطقة، وتداعيات العدوان على لبنان ، واهمية الحفاظ على السلم الأهلي الذي يعتبر احد المداميك الأساسية للحفاظ على مقومات الصمود والاستقرار وتخطي لبنان هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها.

النائبة نجاة عون صليبا

واستقبل الرئيس عون النائبة نجاة عون صليبا، وبحث معها موضوع النازحين اللبنانيين في الشوف، واحتضان أهالي المنطقة لهم وسبل تأمين الدعم والمساعدة اللازمين.

بعد اللقاء، اكدت النائبة عون صليبا ان زيارتها الى رئيس الجمهورية هي لدعمه على المبادرة التي تقدم بها لانهاء الحرب. وشددت على ان الطرق الدبلوماسية هي السبيل للمضي قدماً، وكل يوم نسمح باستمرار حروب الآخرين على ارضنا، هو مساهمة اضافية في الخراب والدمار للبنان.

وقالت: في موازاة هذا الامر، لدينا اكثر من مليون نازح لبناني، والشوف هو اول من بدأ في استقبالهم، وسكان المناطق الذين يستضيفون هؤلاء النازحين، يقومون بجهد كبير، واشدّ على ايديهم وعلى ايدي الوافدين ايضاً الذين هم موضع ترحيب بين اهلهم طالما بقينا مسالمين ومواطنين نعيش في هذا البلد.

سئلت: هناك تخوف من تفلت امني، هل تعتبرون ان هذا الخطر حقيقي؟

اجابت: لا، الخطر ليس حقيقياً، وقد جلت وازور دائماً المناطق واشاهد كيفية تعايش الناس مع بضعها، وطالما ليس هناك من سلاح يتم تسريبه الى المناطق التي يتواجد فيها النازحون، المستأجرون منهم او الذين التجأوا الى مراكز ايواء، فالناس ترغب في مساعدة بعضها. ونتمنى على و"الحرس الثوري الايراني" وكل المرتزقة عدم زرع الفتنة بين اللبنانيين الذين يعلمون تماماً كيفية العيش بمحبة بين بعضهم ولا يحتاجون الى من يعلّمهم ذلك، ويجب على كل مسلّح او من يرغب في زرع الفتنة، الابتعاد عن هذا الامر لانه لن يحصد النتيجة المتوخاة.

النائب السابق فارس سعيد

واستقبل رئيس الجمهورية، رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأمنية والسياسية الراهنة.

مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان

وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس الدكتور كمال حايك، الذي اطلع الرئيس عون على واقع الكهرباء في لبنان في ظل التصعيد العسكري الذي ألحق اضرارا في عدد من المحطات في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع. وطمأن المهندس حايك الرئيس عون الى ان التغذية بالتيار الكهربائي مؤمّنة لفترة زمنية منظورة، من خلال سياسة الإنتاج التي اعتمدتها المؤسسة في الظروف الراهنة مع الاخذ في الاعتبار انخفاض منسوب الجباية وارتفاع أسعار النفط.

وعرض المهندس حايك على رئيس الجمهورية حجم الأعطال التي لحقت بعدد من المحطات الكهربائية الواقعة في مناطق الاشتباكات، في حين تعمل فرق الصيانة في المؤسسة على اصلاح الأعطال خارج هذه المناطق بغية إعادة الكهربائي بما فيها صور ووادي جيلو ومرجعيون، رغم الصعوبات الأمنية التي تواجه المؤسسة وفنييها. كذلك الامر في الضاحية الجنوبية والبقاع والمناطق اللبنانية الأخرى.

واكد المهندس حايك ان التيار الكهربائي مؤمّن لمرافق الدولة مثل مطار رفيق الدولي، ومرفأ ، ومحطات المياه والابار والإدارات الرسمية وغيرها، مشيراً الى ان المؤسسة سوف تستمر في تأمين التيار.