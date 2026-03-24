أوّل تعليق لجعجع بعد طرد السفير الإيرانيّ... إليكم ما قاله

قال " " : "حسنًا فعلت بطرد السفير ".

وأضاف في حديث للـ"أم تي في": "هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة، بسبب تدخل في ، والأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت، بما لا يحتمل الشك، أن موجود في لبنان، على الأقل بمئات الأشخاص، وهو يدير العمليات مباشرة".

وتابع قائلأً: "لن نقبل أن تدفع ليرة واحدة على حرب لم نخترها ولم يكن لدينا القرار بخوضها، وعلى الدولة المطالبة بالتعويضات من إيران".

وأضاف: "لن يبقى كما كان منذ 40 عامًا حتى اليوم، وهناك قرار أميركي إسرائيلي بإنهاء " "، وكلام الحزب عن "قلب البلد" بعد الحرب غير مقبول أبداً، وأقول لهم: "ما تفكروا الدني فالتة"."