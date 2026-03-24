"الحزب" يعلن استهداف كريات شمونة وتجمعات عسكرية ومواقع للجيش الإسرائيي

اعلن " " في سلسلة بيانات ان" المُقاومة الإسلاميّة استهدفت مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة، ومربض مدفعيّة في مستوطنة هغوشريم بصلية صاروخيّة.



كما استهدفت تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الخمّارة في بلدة الحدوديّة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مباشرة، اضافة الى معسكر الـ 100 (مقرّ قيادة لواء) شمال أييليت هشاحر بصلية صاروخيّة ، كما استهدفت ثلاث دبّابات ميركافا في محيط معتقل بالصواريخ الموجّهة وحقّقت إصابات مباشرة".





وأعلن "حزب الله" ، في بيانات عدة بعد ظهر اليوم ، ان " الإسلامية"، استهدفت :- دبّابة ميركافا على طريق بلدة القوزح الحدوديّة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة.- جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع D9 في محيط معتقل الخيام وحقّقوا إصابة مباشرة.- جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع D9 بصاروخ موجّه في الفقعاني في بلدة الحدوديّة وحقّقوا إصابة مباشرة.- موقع عداثر (جبل أدير) بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.