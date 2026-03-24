Najib Mikati
لبنان

انعقاد اللقاء الوزاري الدوري في السرايا لمتابعة خطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة

Lebanon 24
24-03-2026 | 08:41
انعقاد اللقاء الوزاري الدوري في السرايا لمتابعة خطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.

كما استقبل سلام اليوم في السرايا منسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جينين هينيس بلاسخارت .
 
 
 
واستقبل سلام وفدا ضم النواب: نبيل بدر، حيدر ناصر، سجيع عطية، محمد سليمان، بلال الحشيمي واحمد الخير.

‏بعد اللقاء قال النائب بدر:"يأتي لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس القاضي نواف سلام للتاكيد على أن المرحلة الدقيقة والمفصلية التي يمر بها لبنان تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.
 وانطلاقا من حرصنا على صون مؤسسات الدولة وتعزيز دورها ، شددنا خلال اللقاء على تمسكنا بخيار الدولة كمرجعيّة جامعة وحيدة ، وضرورة التزام الجميع بقراراتها وخيراتها السيادية، باعتبارها الاطار الضامن الوحيد لوحدة اللبنانيين واستقرارهم.
وفي هذا السياق، نرى أن المرحلة الحالية لا تحتمل الانزلاق إلى سجلات أو تراشق سياسي عقيم ، وهي تفرض تأجيل الخلافات السياسية الى ما بعد انقضاء الظروف الاستثنائية والتلاقي تحت سقف المصلحة الوطنية العليا، بما يحفظ السلم الاهلي ويحصن الجبهة الداخلية.
وفي الختام، تم التطرق إلى ملف قانون العفو العام لبنان، حيث اوضحنا لدولة الرئيس الأبعاد الوطنية والإنسانية لهذا القانون،  مؤكدين أثره الإيجابي المباشر في تعزيز التماسك الاجتماعي وترميم النسيج الوطني ".
 
كما التقى الرئيس سلام النائب ميشال ضاهر.
 

