انعقاد اللقاء الوزاري الدوري في السرايا لمتابعة خطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة

عقد الدكتور نواف سلام اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.



كما استقبل سلام اليوم في السرايا منسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في السفيرة جينين هينيس بلاسخارت .

واستقبل سلام وفدا ضم النواب: نبيل بدر، حيدر ناصر، سجيع عطية، محمد سليمان، بلال الحشيمي واحمد الخير.



‏بعد اللقاء قال النائب بدر:"يأتي لقاؤنا اليوم مع القاضي نواف سلام للتاكيد على أن المرحلة الدقيقة والمفصلية التي يمر بها لبنان تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.

وانطلاقا من حرصنا على صون وتعزيز دورها ، شددنا خلال اللقاء على تمسكنا بخيار الدولة كمرجعيّة جامعة وحيدة ، وضرورة الجميع بقراراتها وخيراتها السيادية، باعتبارها الاطار الضامن الوحيد لوحدة اللبنانيين واستقرارهم.

وفي هذا السياق، نرى أن المرحلة الحالية لا تحتمل الانزلاق إلى سجلات أو تراشق سياسي عقيم ، وهي تفرض تأجيل الخلافات السياسية الى ما بعد انقضاء الظروف الاستثنائية والتلاقي تحت سقف المصلحة الوطنية ، بما يحفظ السلم ويحصن الداخلية.

وفي الختام، تم التطرق إلى ملف قانون العفو العام لبنان، حيث اوضحنا لدولة الرئيس الأبعاد الوطنية والإنسانية لهذا القانون، مؤكدين أثره الإيجابي المباشر في تعزيز التماسك الاجتماعي وترميم النسيج الوطني ".

كما التقى الرئيس سلام النائب ميشال ضاهر.