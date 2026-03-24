العلامة الخطيب يرفض قرار الخارجية اللبنانية ابعاد السفير الايراني.. ويطالب بالتراجع عنه



اعلن المجلس الاعلى العلامة الشيخ رفضه القاطع لقرار الخارجية إبعاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا شيباني عن ، ودعا السلطات اللبنانية الى التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالمتهور والمتسرع.

وكان العلامة الخطيب اجرى اتصالا بالسفير الايراني مستنكرا القرار، ومؤكدا تضامنه مع السفير والجمهورية الاسلامية.

كما تلقى العلامة الخطيب اتصالات مستنكرة للقرار من عدد من الشخصيات والفاعليات.

وقال العلامة الخطيب "ان لا مبرر لهذا القرار تحت اي ذريعة او حجة، وانه تنازل مجاني للاملاءات الخارجية ،من دون ان يحظى لبنان بأي اهتمام من هذه القوى".

ورأى انه "قرار غير شرعي ويضر بمصلحة لبنان، ويستفز مكونا اساسيا من المكونات اللبنانية،ويجب التراجع عنه".