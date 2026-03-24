لبنان

العلامة الخطيب يرفض قرار الخارجية اللبنانية ابعاد السفير الايراني.. ويطالب بالتراجع عنه

Lebanon 24
24-03-2026 | 09:37
اعلن نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رفضه القاطع لقرار الخارجية اللبنانية إبعاد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا شيباني عن لبنان، ودعا السلطات اللبنانية الى التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالمتهور والمتسرع.
وكان العلامة الخطيب اجرى اتصالا بالسفير الايراني مستنكرا القرار، ومؤكدا تضامنه مع السفير والجمهورية الاسلامية.
كما تلقى العلامة الخطيب اتصالات مستنكرة للقرار من عدد من الشخصيات والفاعليات.
وقال العلامة الخطيب "ان لا مبرر لهذا القرار تحت اي ذريعة او حجة، وانه تنازل مجاني للاملاءات الخارجية ،من دون ان يحظى لبنان بأي اهتمام من هذه القوى".
ورأى انه "قرار غير شرعي ويضر بمصلحة لبنان، ويستفز مكونا اساسيا من المكونات اللبنانية،ويجب التراجع عنه".
