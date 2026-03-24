15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
لبنان
بدءاً من يوم غدّ... أمطار غزيرة وثلوج
Lebanon 24
24-03-2026
|
09:42
أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً ربيعيّاً مستقراً نسبياً يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى مساء اليوم حيث يتحول الى متقلب وممطر أحياناً بسبب تأثير منخفض جوي متمركز
جنوب غرب
تركيا
والذي يشتد تأثيره بدءاً من صباح يوم غد الاربعاء مع أمطار غزيرة، ثلوج على المرتفعات، وعواصف رعدية ويستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجياً ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً ظهر
يوم الأحد
بمنخفض جوي اّخر.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أذار في
بيروت
بين ١٣و ٢٢، في
طرابلس
بين ١١ و ٢٠ درجة وفي
زحلة
بين ٦ و١٧درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتحوّل اعتباراً من المساء إلى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.
الأربعاء:
غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الامطار خلال الليل.
الخميس:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهرخاصة جوب البلاد ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وما فوق. يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.
الجمعة:
غائم الى غاىم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر مع ثج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى ٦٠ كلم/ساعة، تخف حدة الامطار اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر مساء ويستقر الطقس تدريجياً.
