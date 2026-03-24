لبنان

منسى التقي وفدًا بريطانيًا وملحم رياشي

Lebanon 24
24-03-2026 | 10:07
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأميرال إدوارد الغرين والسفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، على رأس وفد مرافق. وتم خلال اللقاء البحث في تداعيات الحرب الأخيرة على لبنان وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التطورات في الجنوب والتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة.

كما جرى تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والمملكة المتحدة، لا سيّما في المجال العسكري، واستمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه في حفظ الاستقرار ومواكبة هذه المرحلة الدقيقة. وشدّد الأميرال الغرين على "التزام بلاده بمواصلة دعم لبنان ومساعدته على تجاوز تداعيات هذه الحرب". بدوره، أكّد السفير كاول "دعم بلاده للمبادرات المطروحة لوقف الحرب في لبنان والمنطقة".

وشكر وزير الدفاع الوطني بريطانيا على دعمها المستمر، مشددًا على "أهمية قيام المجتمع الدولي بدور فاعل في مساعدة الدولة اللبنانية، كما طلب مساهمة بريطانية في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، بما يساهم في تثبيت الاستقرار وحماية السيادة الوطنية".


كما استقبل اللواء منسى النائب ملحم رياشي، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيّما في ظل تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان وانعكاساتها على مختلف القطاعات.
 
