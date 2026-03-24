بعد "إستهداف الحازمية"... تنبيه لسكان المناطق المُجاورة





بعد إستهداف شقة يوم أمس في منطقة ، عُلِمَ أنّ بلديات مجاورة وجّهت تنبيهاً عاجلاً إلى السكان المقيمين في نطاقها، ودعتهم إلى توخي الحذر في موضوع الإيجارات، والتدقيق بهويّة المستأجرين لحماية مناطقهم ومنازلهم من أيّ قصفٍ إسرائيليّ.



وحمّلت البلديات مسؤوليّة أيّ تقصير لأصحاب المنازل، وشدّدت على أهميّة إبلاغها بهويّة أيّ مستأجر، والتنسيق معها ومع القوى الأمنيّة أيضاً، في حال مُلاحظة أيّ تحرّكات مشبوهة من قبل أشخاص غير معروفين، بهدف حماية البلدات من أيّ خطر.

