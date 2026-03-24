الأزمة تضرب القطاع الخاص ومؤسسات مهددة بالإقفال



بدأت الأزمة الاقتصادية والأمنية الحالية تنعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص، حيث أبلغ عدد كبير من المؤسسات الخاصة الموظفين بعدم القدرة على دفع الرواتب كاملة خلال هذه الفترة، وتم اعتماد صيغة قبض نصف راتب مؤقتاً إلى حين اتضاح الصورة.



الموضوع لم يعد محصوراً بالشركات الصغيرة فقط، بل طال أيضاً مدارس ومؤسسات تربوية وشركات خدماتية، حيث تم إبلاغ الموظفين بشكل واضح أن المرحلة صعبة، وأن الدفع سيكون نصف راتب، مع احتمال الاستغناء عن عدد من الموظفين إذا استمر الوضع على ما هو عليه.



بعض الإدارات كان صريحا مع موظفيه، وأبلغهم أن الاستمرار بهذه الطريقة مرتبط بتطورات الوضع العام، وأنه في حال طال أمد الأزمة أكثر، قد تضطر المؤسسات إلى الإقفال أو تقليص عدد العاملين بشكل كبير لتتمكن من الاستمرار.



المؤشرات لا تبدو مطمئنة حتى الآن، خصوصاً أن معظم المؤسسات تعمل بقدرة تشغيلية منخفضة، والحركة الاقتصادية شبه متوقفة في عدة مناطق، ما يعني أن الأزمة بدأت تدخل مرحلة أكثر جدية، وقد تشهد في الفترة المقبلة موجة صرف موظفين أو إقفال مؤسسات إذا استمر الوضع على هذا المنوال

