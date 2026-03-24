تقدّم إسرائيليّ في الناقورة... وغارات وقصف على هذه البلدات

أفادت مندوبة " "، أنّ قوّات الجيش الإسرائيليّ تقدّمت في بلدة ، وتخطت ساحة البلدية باتّجاه دوار البلدة.

وأشارت إلى أنّ القوّات الإسرائيليّة تعمد إلى إحراق المنازل في البلدة.

وفي جديد الإسرائيليّة، استهدفت طائرات حربيّة إسرائيليّة بلدات حانين ورشاف وشحور وخراج بلدة دبل، إضافة إلى منطقة وادي العيون.



وتعرّضت بلدات السلطانية وخربة سلم ومجدل سلم لقصف مدفعيّ إسرائيليّ.