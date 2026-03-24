قائد الجيش بحث التطورات مع وفود دبلوماسية وسياسية في اليرزة

24-03-2026 | 11:43
قائد الجيش بحث التطورات مع وفود دبلوماسية وسياسية في اليرزة
قائد الجيش بحث التطورات مع وفود دبلوماسية وسياسية في اليرزة photos 0
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، مستشار الدفاع البريطاني الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Vice Admiral Edward Ahlgren، في حضور السفير البريطاني هاميش كاويل، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

كما استقبل السفير الهولندي فرانك مولان، يرافقه الملحق العسكري الهولندي المقدم فينسنت فان أوفيم.

وخلال اللقاء، أكد مولان "دعم بلاده لجهود الجيش ودوره خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة".

وكذلك، استقبل النائب ملحم الرياشي، وتم عرض الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات.

ثم استقبل رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية العميد الركن المتقاعد شامل روكز، وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.

واستقبل أيضا رئيس جمعية "نورج" الدكتور فؤاد أبو ناضر مع وفد من البلديات والمخاتير في القرى الحدودية الجنوبية، وتناول البحث في وضع القرى والبلدات الجنوبية، وسط الصعوبات الراهنة.
