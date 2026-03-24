قائد الجيش بحث التطورات مع وفود دبلوماسية وسياسية في اليرزة

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، مستشار الدفاع الأول لشؤون وشمال إفريقيا Vice Admiral Edward Ahlgren، في حضور السفير البريطاني هاميش كاويل، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة.



كما استقبل السفير فرانك مولان، يرافقه الملحق العسكري الهولندي المقدم فينسنت فان أوفيم.



وخلال اللقاء، أكد مولان "دعم بلاده لجهود الجيش ودوره خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة".



وكذلك، استقبل النائب ، وتم عرض الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات.



ثم استقبل قدماء القوى المسلحة العميد الركن المتقاعد ، وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.



واستقبل أيضا رئيس جمعية "نورج" الدكتور أبو ناضر مع وفد من البلديات والمخاتير في القرى الحدودية الجنوبية، وتناول البحث في وضع القرى والبلدات الجنوبية، وسط الصعوبات الراهنة.

Advertisement