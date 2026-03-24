Advertisement

لبنان

لقاء بين وزير الإعلام وأبو كسم: دعوة لحماية الصحافيين ونبذ التحريض

Lebanon 24
24-03-2026 | 12:00
لقاء بين وزير الإعلام وأبو كسم: دعوة لحماية الصحافيين ونبذ التحريض
لقاء بين وزير الإعلام وأبو كسم: دعوة لحماية الصحافيين ونبذ التحريض photos 0
عقد وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص لقاء مع مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده أبو كسم على هامش مشاركتهما في قداس جامعة سيدة اللويزة حيث تم عرض الاوضاع في لبنان ومسائل اعلامية مختلفة.

وبعد اللقاء قال المونسنيور أبو كسم: "تشرّفت بلقاء معالي وزير الاعلام الدكتور بول مرقص وتداولت معه في أوضاع البلد الامنية والسياسية وخصوصاً في أوضاع الاعلاميين وكيفية حمايتهم وخصوصاً مَن هم على خطوط النار الذين يغطون الغارات والاعتداءات الاسرائيلية ميدانياً، وأضم صوتي إلى صوت وزير الاعلام الذي دعاهم إلى توخي الحذر في تغطياتهم وتنقلاتهم وتوفير ظروف العمل الآمن والسليم لهم وخمايتهم من أي استهداف تنفيذاً لاتفاقيات جنيف".

وأضاف: "تناولت مع معالي الوزير ما نشهده على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الاعلامية من خطاب غير مسؤول. ونحن في المركز الكاثوليكي للاعلام متفقون مع معاليه على نبذ خطاب الكراهية وكل دعوة إلى العنف، ونميّز بين حرية الرأي والتعبير التي تبقى حقاً مقدساً وبين الخطاب التحريضي الذي له تداعيات خطيرة على الاستقرار والسلم في هذه الظروف الدقيقة.

وفي هذا الاطار، نبدي تضامننا مع وزير الاعلام في وجه ما تعرّض له من حملة جائرة. فالوزير صاحب الخلفية القانونية والحقوقية يطبّق القانون وقرارات مجلس الوزراء، ولا خلفيات أخرى له تجاه أحد سوى مصلحة البلد ونبذ الفتنة والتفرقة".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون بعد اجتماع أمني في بعبدا: لنبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 23:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون دعا إلى أن يكون الخطاب السياسي في البلد وطنيًّا يركز على الوحدة والتضامن ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 23:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 23:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ: الإعلام مسؤول عن الوحدة الوطنية ومواجهة التحريض والفتن
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 23:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:19 | 2026-03-24
Lebanon24
17:29 | 2026-03-24
Lebanon24
17:21 | 2026-03-24
Lebanon24
16:53 | 2026-03-24
Lebanon24
16:19 | 2026-03-24
Lebanon24
16:16 | 2026-03-24
