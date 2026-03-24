لقاء بين وزير الإعلام وأبو كسم: دعوة لحماية الصحافيين ونبذ التحريض

عقد وزير الاعلام المحامي د. بول لقاء مع الكاثوليكي للاعلام عبده أبو كسم على هامش مشاركتهما في قداس حيث تم عرض الاوضاع في ومسائل اعلامية مختلفة.



وبعد اللقاء قال المونسنيور أبو كسم: "تشرّفت بلقاء معالي وزير الاعلام الدكتور بول مرقص وتداولت معه في أوضاع البلد الامنية والسياسية وخصوصاً في أوضاع الاعلاميين وكيفية حمايتهم وخصوصاً مَن هم على خطوط النار الذين يغطون والاعتداءات الاسرائيلية ميدانياً، وأضم صوتي إلى صوت وزير الاعلام الذي دعاهم إلى توخي الحذر في تغطياتهم وتنقلاتهم وتوفير ظروف العمل الآمن والسليم لهم وخمايتهم من أي استهداف تنفيذاً لاتفاقيات ".



وأضاف: "تناولت مع معالي الوزير ما نشهده على وبعض المنصات الاعلامية من خطاب غير مسؤول. ونحن في المركز الكاثوليكي للاعلام متفقون مع معاليه على نبذ خطاب الكراهية وكل دعوة إلى العنف، ونميّز بين حرية الرأي والتعبير التي تبقى حقاً مقدساً وبين الخطاب التحريضي الذي له تداعيات خطيرة على الاستقرار والسلم في هذه الظروف الدقيقة.



وفي هذا الاطار، نبدي تضامننا مع وزير الاعلام في وجه ما تعرّض له من حملة جائرة. فالوزير صاحب الخلفية القانونية والحقوقية يطبّق القانون وقرارات ، ولا خلفيات أخرى له تجاه أحد سوى مصلحة البلد ونبذ الفتنة والتفرقة".

Advertisement