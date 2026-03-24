بعد إصلاح العطل.. معمل عبد العال يعود إلى العمل

أعلنت " " معمل " العال" عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، بعدما أنجزت فرق الصيانة أعمال المعالجة الفنية للعطل الذي أدى إلى توقفه الكلي، وفق ما كانت أشارت إليه في بيانها أمس.



وأكدت المصلحة أن معامل تواصل إنتاجها الكهرومائي بشكل طبيعي، بقدرة حالية تقارب "65 ميغاواط"، نتيجة المتوافرة من نهر مشغرة، وعين الزرقاء، وينابيع نفق - أنان، وشلالات ، ونهر .



ولفتت إلى أنها تواصل تخزين المياه الواردة من الحوض الأعلى لنهر الليطاني في ، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في دعم إنتاج الطاقة الكهرومائية، مشيرة إلى أن المخزون الحالي في البحيرة بلغ نحو "107 ملايين متر مكعب" من المياه.

