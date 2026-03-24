حنين السيد تكشف عن الدفعات الجديدة.. دعم إضافي للنازحين وذوي الإعاقة

أكدت وزيرة أن التعاطي مع ملف يتم من منطلق الحفاظ على المال العام وضمان وصوله إلى المستحقين، مشيرة إلى أن الوزارة صرفت مطلع آذار الدفعة الأخيرة لصالح "84 ألف عائلة" بعد نتائج التقييم، على أن تشمل الدفعة المقبلة "20 ألف عائلة" جديدة.



وأضافت أن الوزارة تواصل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر البرنامج النقدي ضمن الفئات المستهدفة.



كما دعت السيد الإعلاميين إلى مواصلة نقل معاناة الناس، مع التشديد على أهمية التواصل مع الوزارة لتأمين المساعدة المطلوبة فوراً للحالات التي يتم رصدها.

