تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ريزا زار وممثلي وكالات الأمم المتحدة أحد مراكز الإيواء التابعة ل"الأونروا" في سبلين

Lebanon 24
24-03-2026 | 13:09
A-
A+
ريزا زار وممثلي وكالات الأمم المتحدة أحد مراكز الإيواء التابعة لالأونروا في سبلين
ريزا زار وممثلي وكالات الأمم المتحدة أحد مراكز الإيواء التابعة لالأونروا في سبلين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

زار المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، اليوم، برفقة ممثلين عن اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، مركز الإيواء التابع للأونروا في مركز سبلين للتدريب، والذي يستضيف حاليًا 1892 نازحا، بينهم نازحون من لاجئي فلسطين وآخرون لبنانيون وسوريون.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على الخدمات المقدمة في المركز بدعم من الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات المطبخ، والمساعدة الاجتماعية.

كما اطلع الوفد على التحديات الرئيسية بما في ذلك عدم توفر التغطية الصحية لبعض الجوانب، واستمع أيضا عن الجهود في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وإدارة الضغوط والتوترات داخل بيئة المركز.

وتحدث الوفد أيضًا بشكل مباشر مع العائلات النازحة واستمع منها عن ظروفها المعيشية، والتحديات التي تواجهها واحتياجاتها.

وأطلعت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، الوفد على استجابة الوكالة للطوارئ الجارية في لبنان، وسلطت الضوء على نموذج الإيواء الجامع الذي تتبناه الأونروا، والذي يقدم الخدمة لجميع المجتمعات النازحة ويضمن حصول المحتاجين على الخدمات الأساسية.

وشكرت الوفد على "زيارته ومساهماته ودعمه لعمل الأونروا في مراكز الإيواء"، مشيرةً إلى أن "الوكالة ستواصل التنسيق مع الشركاء والسلطات المعنية لدعم المجتمعات النازحة والاستجابة الفعّالة لوضع الطوارىء الراهن".

منظمة الصحة العالمية

وكالات الأمم المتحدة

الشؤون الإنسانية

الأمم المتحدة

منظمة الصحة

الرئيسي

فلسطين

لبنان

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24