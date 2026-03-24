ريزا زار وممثلي وكالات الأمم المتحدة أحد مراكز الإيواء التابعة لالأونروا في سبلين

زار المنسق المقيم للأمم المتحدة في عمران ، اليوم، برفقة ممثلين عن اليونيسف ومفوضية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق ، ومنظمة الصحة العالمية، مركز الإيواء التابع للأونروا في مركز سبلين للتدريب، والذي يستضيف حاليًا 1892 نازحا، بينهم نازحون من لاجئي وآخرون لبنانيون وسوريون.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على الخدمات المقدمة في المركز بدعم من الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات المطبخ، والمساعدة الاجتماعية.

كما اطلع الوفد على التحديات الرئيسية بما في ذلك عدم توفر التغطية الصحية لبعض الجوانب، واستمع أيضا عن الجهود في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وإدارة الضغوط والتوترات داخل بيئة المركز.

وتحدث الوفد أيضًا بشكل مباشر مع العائلات النازحة واستمع منها عن ظروفها المعيشية، والتحديات التي تواجهها واحتياجاتها.

وأطلعت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، الوفد على استجابة الوكالة للطوارئ الجارية في لبنان، وسلطت الضوء على نموذج الإيواء الجامع الذي تتبناه الأونروا، والذي يقدم الخدمة لجميع المجتمعات النازحة ويضمن حصول المحتاجين على الخدمات الأساسية.

وشكرت الوفد على "زيارته ومساهماته ودعمه لعمل الأونروا في مراكز الإيواء"، مشيرةً إلى أن "الوكالة ستواصل التنسيق مع الشركاء والسلطات المعنية لدعم المجتمعات النازحة والاستجابة الفعّالة لوضع الطوارىء الراهن".