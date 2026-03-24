صواريخ من لبنان تهزُّ الشمال الإسرائيلي.. قتيلة وجرحى في حصيلة أولية

أعلن الإسعاف ، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين، أحدهم في حالة حرجة، جراء رشقات صاروخية أُطلقت من واستهدفت شمال فلسطين المحتلة.



وفي سياق متصل، كشفت أن حصيلة منذ بدء التصعيد في 2 آذار الجاري، بلغت 1072 شهيدا و2966 مصاباً، مشيرة إلى إصابة 14 شخصاً في غارة استهدفت منطقة "دوار " بمدينة صور جنوبي البلاد.

وكانت رقعة الحرب في قد توسعت لتشمل لبنان في أعقاب إطلاق صواريخ على ، رداً على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول للهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل شن غارات واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية بالتزامن مع توغل قواتها في المناطق الجنوبية.



