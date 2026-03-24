الجيش الاسرائيلي: القضاء على عنصر من فيلق القدس في لبنان يوم أمس

زعم الجيش الاسرائيلي أنه قضى والشاباك على عنصر من في كان يروّج لمخططات إرهابية بتوجيه من جهات إيرانية.

وقال عبر اكس: "هاجم سلاح البحرية أمس (الاثنين)، بتوجيه استخباري من في وقضى على المدعو محمد وهو عنصر من فيلق كان يروّج لمخططات إرهابية بتوجيه من جهات استخبارية إيرانية".

وأضاف: "تواصل الجهات الاستخبارية العمل لدفع بمخططات إرهابية من خلال تشغيل عناصر إرهابية من داخل لبنان".

وتابع:"سيواصل جيش الدفاع والشاباك إحباط النشاطات الإرهابية الإيرانية في لبنان وإزالة كل تهديد على مواطني ".