الجيش الاسرائيلي: القضاء على عنصر من فيلق القدس في لبنان يوم أمس

زعم الجيش الاسرائيلي أنه قضى والشاباك على عنصر من فيلق القدس في لبنان كان يروّج لمخططات إرهابية بتوجيه من جهات إيرانية.
وقال عبر اكس: "هاجم سلاح البحرية أمس (الاثنين)، بتوجيه استخباري من الشاباك في منطقة بيروت وقضى على المدعو محمد علي كوراني وهو عنصر من فيلق القدس كان يروّج لمخططات إرهابية بتوجيه من جهات استخبارية إيرانية".
وأضاف: "تواصل الجهات الاستخبارية الإيرانية العمل لدفع بمخططات إرهابية من خلال تشغيل عناصر إرهابية من داخل لبنان".
وتابع:"سيواصل جيش الدفاع والشاباك إحباط النشاطات الإرهابية الإيرانية في لبنان وإزالة كل تهديد على مواطني دولة إسرائيل".