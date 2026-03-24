تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

سلسلة انفجارات تهزّ الطيبة والساحة في دائرة الاستهداف

24-03-2026 | 15:35
سلسلة انفجارات تهزّ الطيبة والساحة في دائرة الاستهداف
سلسلة انفجارات تهزّ الطيبة والساحة في دائرة الاستهداف photos 0
 تشهد بلدة الطيبة في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح تصعيداً خطيراً جداً، حيث سُجّل وقوع نحو 8 انفجارات ضخمة هزّت البلدة ومحيطها، وسط معلومات عن استهدافات طالت منطقة الساحة بشكل مباشر، بما فيها محيط الجامع، في مشهد يوحي بسياسة تدمير ممنهجة تطال كل ما في المنطقة.
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن وتيرة القصف المرتفعة وحجم الانفجارات يدلان على استخدام صواريخ أو قنابل شديدة التدمير، ما أدى إلى دمار واسع في الأبنية والمحال والبنية التحتية في قلب البلدة، خصوصاً في منطقة الساحة التي تُعد مركزاً حيوياً للطيبة.

الأهالي يتحدثون عن صباح هو الأعنف منذ فترة، مع حالة من الذعر والنزوح من الأحياء القريبة من الساحة، في ظل استمرار التحليق والاستهداف، ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت المنطقة أمام مرحلة تصعيد جديدة أو محاولة تفريغ كامل للبلدة من سكانها.
باختصار فان المشهد في الطيبة حتى الآن هو على النحو الاتي: قصف – دمار – نزوح – وغموض حول ما قد تحمله الساعات المقبلة.
Advertisement
Advertisement
