لبنان

بلدية جبيل تحذّر: للإبلاغ عن أي شخص من خارج المنطقة!

Lebanon 24
24-03-2026 | 15:47
بلدية جبيل تحذّر: للإبلاغ عن أي شخص من خارج المنطقة!
 صدر عن بلدية جبيل التعميم الآتي: "بناءً على المعطيات الأمنية المستجدة، وبخاصة ما يشهده بعض المناطق من قصف مركّز يستهدف أشخاصا ذوي صفة حزبية، وحرصاً على إبعاد خطر هذا القصف عن مدينة جبيل وحماية أهلها والمقيمين فيها والنازحين إليها، أكدت البلدية جملة من الإجراءات الواجب التقيد بها. وذكّرت ببيانها الصادر بتاريخ 3 آذار 2026، والذي يفرض على كل مالك يرغب في تأجير أو إيواء أي نازح، ضرورة إبلاغ البلدية مسبقا وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، تحت طائلة المسؤولية".

كما وأشارت إلى أن "شرطة البلدية ستكثّف دورياتها لمتابعة حسن تنفيذ هذه الإجراءات وضمان الالتزام بها".

ودعت البلدية جميع السكان إلى التعاون والإبلاغ عن وجود أي نازح أو شخص من خارج المنطقة في محيطهم، لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وتعزيز إجراءات السلامة العامة.

وأعلنت البلدية تخصيص خط ساخن عبر تطبيق واتساب، متاح على مدار الساعة، لاستقبال بلاغات المواطنين واستفساراتهم على الرقم: 79/310066.

وختمت بالتشديد على أن "هذه التدابير تأتي حصراً في إطار الحفاظ على أمن المدينة وسلامة أهلها"، داعيةً الجميع إلى "التحلي بروح المسؤولية والتعاون لما فيه المصلحة العامة". 

 

بلدية سير ـ الضنية دعت الأهالي للإبلاغ عن أي مبنى متصدع
بلدية فاريا تحذر: عدم الإبلاغ عن النازحين يعرضكم للمسؤولية القانونية
تعميم من بلدية عنايا وكفربعال طلب الإبلاغ المسبق عن أي عملية تأجير أو إيواء
بلدية حراجل تدعو إلى الإبلاغ عن أماكن إيواء النازحين
