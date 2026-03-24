مجددًا.. الجيش الاسرائيلي يوجّه إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت

وجّه المتحدث بإسم الجيش إنذارا بوجوب إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت.



وكتب عبر حسابه على "اكس": انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، ، تحويطة ، والشياح.



وقال: "يواصل الجيش العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة".



أضاف:" الجيش لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".

