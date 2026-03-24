بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"

علم " " ان ادارة تلفزيون قررت، ومن دون سابق انذار، الاستغناء عن خدمات قرابة 40 موظفا كان مدد لهم بعد تجاوزهم السن القانونية.

وقد فوجئ هؤلاء بكتب تم تسليمهم اياها الثلاثاء ٢٤ اذار تفيد بأن موعد انتهاء خدماتهم يسري من تاريخ الاول من نيسان.

وقد اثار هذا القرار غضبا عارما خصوصا ان الانذار يأتي قبل ٧ ايام فقط من تاريخ نفاذه وفي هذا الظرف الصعب والاستثنائي، معتبرين ان اقل ما يقال فيه انه جائر، خصوصا وان العديد منهم اصيبوا بنكبة الحرب القائمة.

كما علم ان ادارة التلفزيون سارعت الى محاولة احتواء برمي المسؤولية عنها، ودعت هؤلاء الى اجتماع طارئ يعقد يوم الخميس ٢٦ آذار للبت بأوضاعهم.