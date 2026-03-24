تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"

Lebanon 24
24-03-2026 | 17:49
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علم "لبنان24" ان ادارة تلفزيون لبنان قررت، ومن دون سابق انذار، الاستغناء عن خدمات قرابة 40 موظفا كان مدد لهم بعد تجاوزهم السن القانونية.
 
وقد فوجئ هؤلاء بكتب تم تسليمهم اياها صباح اليوم الثلاثاء ٢٤ اذار تفيد بأن موعد انتهاء خدماتهم يسري من تاريخ الاول من نيسان.
 
وقد اثار هذا القرار غضبا عارما خصوصا ان الانذار يأتي قبل ٧ ايام فقط من تاريخ نفاذه وفي هذا الظرف الصعب والاستثنائي، معتبرين ان اقل ما يقال فيه انه جائر، خصوصا وان العديد منهم اصيبوا بنكبة الحرب القائمة.
 
كما علم ان ادارة التلفزيون سارعت الى محاولة احتواء موجة الغضب برمي المسؤولية عنها، ودعت هؤلاء الى اجتماع طارئ يعقد يوم الخميس ٢٦ آذار للبت بأوضاعهم.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": صفارات الإنذار تدوي في المطلة بعد اطلاق صاروخين من لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 02:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة على "سنتر" تجاريّ في بلدة السكسكية
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 02:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يثير الجدل و"البقاء للأقوى" يشعل غضباً: المسيح ليست له أفضلية على جنكيز خان
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 02:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة قضائية وسياسية بعد إخلاء سبيل 3 عناصر من " حزب الله" واحالة القاضي على التحقيق
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 02:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

صباح اليوم

موجة الغضب

لبنان24

بلبل

دارت

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:04 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:19 | 2026-03-24
Lebanon24
17:55 | 2026-03-24
Lebanon24
17:29 | 2026-03-24
Lebanon24
17:21 | 2026-03-24
Lebanon24
16:53 | 2026-03-24
Lebanon24
16:19 | 2026-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24