لبنان
بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"
Lebanon 24
24-03-2026
|
17:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان24
" ان ادارة تلفزيون
لبنان
قررت، ومن دون سابق انذار، الاستغناء عن خدمات قرابة 40 موظفا كان مدد لهم بعد تجاوزهم السن القانونية.
وقد فوجئ هؤلاء بكتب تم تسليمهم اياها
صباح اليوم
الثلاثاء ٢٤ اذار تفيد بأن موعد انتهاء خدماتهم يسري من تاريخ الاول من نيسان.
وقد اثار هذا القرار غضبا عارما خصوصا ان الانذار يأتي قبل ٧ ايام فقط من تاريخ نفاذه وفي هذا الظرف الصعب والاستثنائي، معتبرين ان اقل ما يقال فيه انه جائر، خصوصا وان العديد منهم اصيبوا بنكبة الحرب القائمة.
كما علم ان ادارة التلفزيون سارعت الى محاولة احتواء
موجة الغضب
برمي المسؤولية عنها، ودعت هؤلاء الى اجتماع طارئ يعقد يوم الخميس ٢٦ آذار للبت بأوضاعهم.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": صفارات الإنذار تدوي في المطلة بعد اطلاق صاروخين من لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": صفارات الإنذار تدوي في المطلة بعد اطلاق صاروخين من لبنان
25/03/2026 02:15:05
25/03/2026 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة على "سنتر" تجاريّ في بلدة السكسكية
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة على "سنتر" تجاريّ في بلدة السكسكية
25/03/2026 02:15:05
25/03/2026 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يثير الجدل و"البقاء للأقوى" يشعل غضباً: المسيح ليست له أفضلية على جنكيز خان
Lebanon 24
نتنياهو يثير الجدل و"البقاء للأقوى" يشعل غضباً: المسيح ليست له أفضلية على جنكيز خان
25/03/2026 02:15:05
25/03/2026 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة قضائية وسياسية بعد إخلاء سبيل 3 عناصر من " حزب الله" واحالة القاضي على التحقيق
Lebanon 24
بلبلة قضائية وسياسية بعد إخلاء سبيل 3 عناصر من " حزب الله" واحالة القاضي على التحقيق
25/03/2026 02:15:05
25/03/2026 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أسبوع رابع من الحرب.. الجنوب تحت الغارات عمليات "الحزب" تتصاعد وحصيلة الشهداء ترتفع
Lebanon 24
أسبوع رابع من الحرب.. الجنوب تحت الغارات عمليات "الحزب" تتصاعد وحصيلة الشهداء ترتفع
13:19 | 2026-03-24
24/03/2026 01:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
Lebanon 24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
17:55 | 2026-03-24
24/03/2026 05:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:29 | 2026-03-24
24/03/2026 05:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجددًا.. الجيش الاسرائيلي يوجّه إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
مجددًا.. الجيش الاسرائيلي يوجّه إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت
17:21 | 2026-03-24
24/03/2026 05:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ثلاثة أشخاص وضبط أسلحة في هذه المنطقة!
Lebanon 24
توقيف ثلاثة أشخاص وضبط أسلحة في هذه المنطقة!
16:53 | 2026-03-24
24/03/2026 04:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
03:02 | 2026-03-24
24/03/2026 03:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
10:22 | 2026-03-24
24/03/2026 10:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
11:04 | 2026-03-24
24/03/2026 11:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
09:50 | 2026-03-24
24/03/2026 09:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
04:42 | 2026-03-24
24/03/2026 04:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
13:19 | 2026-03-24
أسبوع رابع من الحرب.. الجنوب تحت الغارات عمليات "الحزب" تتصاعد وحصيلة الشهداء ترتفع
17:55 | 2026-03-24
إسرائيل تؤكّد: العمليات في لبنان مستمرة
17:29 | 2026-03-24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:21 | 2026-03-24
مجددًا.. الجيش الاسرائيلي يوجّه إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت
16:53 | 2026-03-24
توقيف ثلاثة أشخاص وضبط أسلحة في هذه المنطقة!
16:19 | 2026-03-24
وحدة ادارة مخاطر الكوارث: أكثر من 134 ألف نازح وأكثر من الف شهيد
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
25/03/2026 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
25/03/2026 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
25/03/2026 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
