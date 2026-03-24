غارات على عدلون وصور وحبوش.. 9 شهداء و43 جريحاً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة على بلدة في أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخر بجروح.



كما أدت غارة استهدفت شقة في مخيم المية ومية إلى استشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين.



وفي صور، أفاد المركز بأن الغارة على دوار أوقعت، في حصيلة نهائية، 24 جريحاً.



أما في بلدة ، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 18 بجروح.

