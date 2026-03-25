|
لبنان
مصير الحكومة بعد أيّار: تعديل وزاري مؤجّل وغير ملغى
Lebanon 24
25-03-2026
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب سعيد مالك في نداء الوطن": في الواحد والعشرين من شهر أيار المُقبل تنتهي ولاية المجلس النيابي الأصليّة، ويدخل المجلس التمديد من بابه العريض. لكن السؤال الذي يُطرَح عن مصير الحكومة بعد انتهاء الولاية الأصليّة للمجلس النيابي، هل تسقط؟ هل تُعتبر مستقيلة؟ هل تستمر؟ هل تُعدّل؟ هل وهل وهل....؟.
نصّت المادة 69 من
الدستور
على الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة:
إذا استقال رئيسها، إذا فقدت أكثرمن ثلث أعضائها، بوفاة رئيسها، عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب، عند نزع الثقة عنها. مما يُفيد، أنه ولطالما حدّد الدستور الحالات والتي تُعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ولم يذكر حال انتهاء ولاية المجلس النيابي الأصلية. يعني أن الحكومة تستمر في مهامها، كحكومة أصليّة، كاملة الصلاحيات. هذا من الناحية الدستورية. ولكن يُمكن لرئيس الحكومة وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية أن يُقدّم استقالته إلى رئيس الدولة. عندها يُقدّم الرئيس سلام استقالته، فتسقط الحكومة، ويدعو
الرئيس عون
إلى استشارات مُلزمة، من المتوقع أن تُنتج نفس الاسم لرئيس الحكومة.
حيث يُصار إلى تشكيل حكومة جديدة مع الإبقاء على باقة من وزراء الحكومة الأولى. ويُمكن أن لا يتقدّم رئيس الحكومة باستقالته. لكن يرغب في تعديل بعض الأسماء، فذلك مُمكن أن يحصل، ضمن آلية محدّدة. أمّا المواضيع الأساسية والتي من ضمنها إقالة الوزراء، فتحتاج إلى موافقة ثُلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها. أمّا السؤال، وبحال توافرت الرغبة لاستبدال الوزراء (بحال وُجدت) لماذا لا يُقدّم رئيس الحكومة استقالته من الحكومة، ويذهب إلى تشكيل حكومة جديدة؟ بالخُلاصة، من أهم الأسباب التي دفعت إلى إرجاء الانتخابات (فضلًا عن الظرف القاهر) هو الإبقاء على هذه الحكومة واستمرارها، دون حاجة إلى أي مغامرة حكومية نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي.
وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن":
قبل أسابيع، فتح
النقاش
في شأن تعديل وزاري، انطلاقًا من قناعة لدى أكثر من طرف بأن المرحلة تتطلب أداءً حكوميًا مختلفًا، وقدرة أكبر على مواكبة التحديات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تواجه البلاد. وبحسب أوساط حكومية، فإن فكرة التعديل طُرحت فعليًا في أكثر من اجتماع سياسي قبل اندلاع الحرب. حتى أن الحديث عن الوجوه الوزارية التي من المفترض استبدالها طرح في الأوساط السياسية، وطرح التبديل إمّا لسوء الأداء أو بسبب ارتباطات بعقود عمل في الخارج. وكان يفترض أن تأتي خطوة التعديل الوزاري بعد إقرار التمديد لمجلس النواب. فالمقاربة السياسية كانت تقوم على ترتيب المشهد الدستوري أولًا، ثم الانتقال إلى إعادة ضخ حيوية داخل الحكومة من خلال تعديل محدود يطول بعض الحقائب، بما يسمح بتفعيل العمل الحكومي وتحسين الإنتاجية في عدد من الملفات الملحّة. غير أن التطورات الميدانية قلبت الأولويات. فدخول البلاد في أجواء الحرب وما رافقه من توترات أمنية وضغوط سياسية واقتصادية، دفع القوى المعنية إلى وضع هذا الملف جانبًا. ففي مثل هذه الظروف، أصبحت الأولوية لإدارة الأزمة وتحصين الاستقرار الداخلي، بدل الانخراط في نقاشات سياسية قد تفتح سجالات إضافية في وقت حساس. لكن ذلك لا يعني أن فكرة التعديل الوزاري سقطت بالكامل. فالمداولات حولها لا تزال قائمة في الكواليس، وإن كانت مؤجلة إلى حين اتضاح مسار المرحلة المقبلة. إذ يرى بعض المعنيين أن الحكومة التي تدير مرحلة ما قبل الحرب قد لا تكون نفسها القادرة على إدارة ما بعدها، خصوصًا إذا دخل
لبنان
في مرحلة جديدة عنوانها تثبيت وقف إطلاق النار والانطلاق نحو إعادة تنظيم الأولويات الداخلية.
مواضيع ذات صلة
التعديل الوزاري مؤجّل وسلام يرى فرصة لاخراج "حزب الله"من الحكومة
Lebanon 24
التعديل الوزاري مؤجّل وسلام يرى فرصة لاخراج "حزب الله"من الحكومة
25/03/2026 12:06:06
25/03/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزاريّة
Lebanon 24
في الكويت.. تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزاريّة
25/03/2026 12:06:06
25/03/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديل وزاري في تركيا يقضي بتعيين مصطفى تشيفتشي وزيرا للداخلية وأكين غورليك وزيرا للعدل
Lebanon 24
تعديل وزاري في تركيا يقضي بتعيين مصطفى تشيفتشي وزيرا للداخلية وأكين غورليك وزيرا للعدل
25/03/2026 12:06:06
25/03/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الإجراءات الانتخابية انطلقت قانونياً والموعد "غير المحسوم وغير النهائي" في 10 أيار
Lebanon 24
الإجراءات الانتخابية انطلقت قانونياً والموعد "غير المحسوم وغير النهائي" في 10 أيار
25/03/2026 12:06:06
25/03/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
01:55 | 2026-03-25
25/03/2026 01:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طرد السفير الإيراني.. هل تعيد الدولة اللبنانية رسم علاقتها مع طهران؟
Lebanon 24
طرد السفير الإيراني.. هل تعيد الدولة اللبنانية رسم علاقتها مع طهران؟
06:00 | 2026-03-25
25/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمينة العامة للفرانكوفونية لعون: متضامنون مع الشعب اللبناني
Lebanon 24
الأمينة العامة للفرانكوفونية لعون: متضامنون مع الشعب اللبناني
05:55 | 2026-03-25
25/03/2026 05:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بيرم: ثابتون في الوحدة الوطنية
Lebanon 24
بيرم: ثابتون في الوحدة الوطنية
05:43 | 2026-03-25
25/03/2026 05:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فريد الخازن اتصل بالراعي معايدا
Lebanon 24
فريد الخازن اتصل بالراعي معايدا
05:42 | 2026-03-25
25/03/2026 05:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
Lebanon 24
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
03:15 | 2026-03-25
25/03/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
10:22 | 2026-03-24
24/03/2026 10:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
11:04 | 2026-03-24
24/03/2026 11:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
Lebanon 24
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
12:00 | 2026-03-24
24/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
09:50 | 2026-03-24
24/03/2026 09:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
01:55 | 2026-03-25
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
06:00 | 2026-03-25
طرد السفير الإيراني.. هل تعيد الدولة اللبنانية رسم علاقتها مع طهران؟
05:55 | 2026-03-25
الأمينة العامة للفرانكوفونية لعون: متضامنون مع الشعب اللبناني
05:43 | 2026-03-25
بيرم: ثابتون في الوحدة الوطنية
05:42 | 2026-03-25
فريد الخازن اتصل بالراعي معايدا
05:30 | 2026-03-25
مريم والملاك: قراءة لاهوتية في سرّ البشارة
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
25/03/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
25/03/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
25/03/2026 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
