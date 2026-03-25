الشحن البحري تحت الضغط

كتبت" النهار": ينعكس التصعيد الإقليمي المتسارع مباشرة على قطاع الشحن البحري العالمي الذي يواجه تحديات متزايدة تفرض عليه إعادة تقييم مساراته وأكلافه ومخاطره.يبدو تأثر بهذه التحولات محدوداً.نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، يؤكد أن الوضع لا يزال حتى الآن، مع تسجيل حالة ترقب من دون بلوغ مرحلة الأزمة. فشركات الشحن وما يعرف بتنبيهات السفر أو الشحن (Travel Advisories)، والتي قد تشمل موانئ في المنطقة مثل والعقبة وجدة وأشدود "لا تزال ضمن المستوى الطبيعي، ولم تصل إلى حد فرض قيود فعلية على حركة السفن". أحد أبرز انعكاسات التوترات كان تعديل بعض شركات الشحن مساراتها، خصوصاً تلك التي تمر عبر . فقد لجأت هذه الشركات إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لتفادي المخاطر، قبل أن تعود تدريجياً إلى المسار التقليدي. على مستوى لبنان، تبدو الصورة أكثر استقراراً مما يشاع، إذ يؤكد بحصلي عدم تسجيل أي انقطاع في الإمدادات أو تأخير كبير في وصول البضائع، لافتاً إلى أن "الاستيراد مستمر من مختلف ، من إلى والأميركيتين". ويقول: "لم تتوقف الإمدادات أو الشحنات إلى المنطقة، ولا بواخر عالقة، ولم تصلنا شكاوى من المستوردين"، مضيفاً أن "شركات الشحن لم ترفض التعامل مع لبنان، بل تبادر إلى الاستفسار عن الوضع قبل الشحن".في المقابل، لا يمكن فصل الشحن عن كلفته، حيث ارتفعت أسعار نتيجة زيادة المخاطر والتأمين، إذ يوضح بحصلي أن كلفة شحن الحاوية قد ترتفع من نحو 4000 إلى 6000 دولار، أي بنسبة تراوح بين %40 و%60.لكن هذه الزيادة لا تنعكس مباشرة على المستهلك، ويشرح أن "كلفة الشحن تشكل جزءاً صغيراً من السعر الإجمالي. فإذا كانت قيمة البضاعة 100 ألف دولار، فإن زيادة 1000 دولار على الشحن تعني زيادة بنسبة %1 فقط، وتالياً فإن الارتفاع في أسعار السلع يبقى محدوداً، بين %2 و%5 في معظم الحالات، وهو ضمن الإطار الطبيعي".