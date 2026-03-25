كانت مُلقاة إلى جانب الطريق.. العثور على جثة رجل في سهل عكار (صورة)

عُثر على جـثة رجل في السبعينيات من عمره ملقاة إلى جانب الطريق في بلدة تل إندي بسهل ، وبحالة مغطاة بالدماء في منطقة تُعرف بـ "نفق الشجر"، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وأظهرت الهوية الشخصية أن المتوفّى هو السوري الجنسية زهير صالح عرفة، من مواليد بتاريخ 1/6/1951.

ووصلت فرق إلى المكان ونقلت الجثة إلى مستشفى عدبل الحكومي، فيما شرعت القوى الأمنية بالتحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسباب الوفاة.