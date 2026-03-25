من القصف إلى استهداف دبابة وطائرة حربية.. عمليات "الحزب" مستمرة

شنّ " " عددًا من العمليات، منذ فجر اليوم، استهدف خلالها عددًا من الاهداف الاسرائيلية.



وقال "الحزب في بيان"، أنّه استهدف تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة بصلية صاروخيّة، كما استهدف دبّابة ميركافا في بلدة القوزح الحدوديّة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

وقال في بيان تابع أنه استهدف الدبابة بصاروخ موجّه للمرّة الثانية، وحقق إصابة مباشرة، وأثناء محاولة مروحيّة عسكرية الهبوط لإخلاء الإصابات، استهدفها بصاروخ دفاع جوّي وأجبروها على التراجع.

وأضاف في بيان آخر:" استهدفنا بسرب مسيّرات تجمعا لجنود العدو في ثكنة شوميرا"، كما اعلن عن قصف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة، واستهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد بصلية صاروخية.

وأعلن "حزب الله" في بيان، عن استهداف طائرة حربية إسرائيلية، في الجنوب.



وقال:" دفاعًا عن وشعبه، تصدّت وحدة الدفاع الجوي عند الساعة 17:30 أمس الثلاثاء 24-3-2026 لطائرة حربية إسرائيلية أثناء اعتدائها على ، بصواريخ أرض جو، وأجبرتها على التراجع".

كما استهدف بصليات صاروخية ثكنة بيريا، مربض مدفعيّة تابع للجيش الاسرائيلي في مستوطنة ديشون.

كما أعلن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيليّ في محيط معتقل بمُحلّقة انقضاضيّة، وآلية هامر تابعة للجيش الإسرائيليّ قرب مستشفى بلدة بصاروخٍ موجّه محققا إصابة مباشرة.