بالفيديو.. إسرائيل تزعم استهداف مواقع لـحزب الله

🔸وخلال الأيام الأخيرة… pic.twitter.com/mReIyemI83 — (@AvichayAdraee) March 24, 2026

وقال إن قوات الفرقة تواصل نشاطها البري المكثف في جنوب لبنان، بهدف إنشاء منطقة دفاع أمامية والدفاع عن سكان الشمال.وأضاف أن القوات هاجمت خلال الأيام الأخيرة عدداً من البنى التحتية والأهداف التابعة لوحدة الصواريخ المضادة للدروع في "حزب الله"، بهدف إزالة خطر استهداف القوات العاملة في جنوب لبنان وبلدات الشمال.وأشار إلى أنه في مطلع الأسبوع تم استهداف مقر كان يُستخدم من قبل وحدة الصواريخ المضادة للدروع في بنت ، كما تم استهداف مقر آخر قال الجيش إنه شهد على خلية من خمسة عناصر من الوحدة نفسها في جنوب لبنان.وزعم أن سلاح الجو هاجم أمس الإثنين بنى تحتية إضافية تابعة لـ"حزب الله"، بينها مربض آخر للصواريخ المضادة للدروع، قال إن الحزب كان يخطط لاستخدامه ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة.