القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية

تواصل القصف على ، حيث استهدفت المدفعية بلدتي مارون الراس ويارون وأطراف بنت .



كما أقدمت قوة إسرائيلية على تفجير منزل في الأطراف الجنوبية لبلدة شبعا.

وعند الساعة 2:05 فجراً، استهدفت مسيّرة منزلاً في وسط بلدة كفرحمام، ويُذكر أن أصحاب المنزل كانوا قد غادروه منذ بضعة أيام فقط.

واستهدفت غارات صباحية ودبعال في قضاء صور، وقصفت مدفعية وادي الغندورية وفرون في بنت جبيل والخيام في .

وكان قد نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي بعيد منتصف ليل الثلاثاء -الاربعاء غارة جوية مستهدفا محطة للمحروقات عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير، مما ادى الى تدميرها جزئيا واحتراقها ، وعملت فرق الدفاع المدني ومن كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية حتى ساعات الفجر على اخماد النيران فيها .



كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على منزل أحد المواطنين في بلدة الشرقية ، ودمرته بالكامل.



وتعرض حي المسلخ في مدينة لغارة جوية مماثلة. كما تعرضت بلدات عربصاليم في قضاء النبطية ، وفرون في قضاء مرجعيون ، ورشاف في قضاء بنت جبيل لغارات جوية معادية.