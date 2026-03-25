|
لبنان

الحوت يؤكد استكمال "اللقاء النيابي المستقل" جولة مشاوراته على المسؤولين

Lebanon 24
25-03-2026 | 03:27
أوضح النائب عماد الحوت في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، انه "متابعةً للمسار الذي نعتمده في "اللقاء النيابي المستقل"، والذي بدأ بلقاء رئيس الجمهورية، استكملنا جولة المشاورات بزيارة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في إطار التشاور حول أبرز القضايا الوطنية التي تشغل اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.

وركّزت اللقاءات على مجموعة من الأولويات: أولاً، في ما يتصل بتطورات الحرب الإسرائيلية على لبنان، شددنا على ضرورة تحصين الساحة الداخلية وصون مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها ودورها، والتمسك بخيار الدولة كمرجعية جامعة وحيدة، بما يضمن وحدة اللبنانيين واستقرارهم في مواجهة التحديات.

ثانياً، في ملف النازحين، أكدنا أهمية مقاربة هذا الملف بمسؤولية وطنية متكاملة، تقوم على تنظيم وجودهم وتأمين احتياجاتهم ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بالتوازي مع العمل الجدي لتهيئة ظروف عودتهم، مع مراعاة تخفيف الأعباء الاجتماعية والأمنية عن المجتمعات المضيفة.

ثالثاً، شددنا على ضرورة ضبط الخطاب السياسي والإعلامي، وتجنب السجالات التي لا طائل منها، والعمل على تأجيل الخلافات في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يسهم في حماية السلم الأهلي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.

رابعاً، تناولنا ملف قانون العفو العام، حيث عرضنا الأبعاد الوطنية والإنسانية لاقتراح القانون المقدم من اللقاء النيابي المستقل، باعتباره مدخلاً لمعالجة عدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية العالقة، ووسيلة لطي صفحات من المعاناة وفتح أفق جديد أمام شريحة من اللبنانيين، ضمن مقاربة متوازنة تراعي العدالة والإنصاف، وتحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها".
مواضيع ذات صلة
مسار التمديد النيابي انطلق والجلسة الحاسمة الاثنين وبوادر مزايدات نيابية "إخراجية"
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الطريق "الوحيد" أمام أوروبا هو أن تكون "قوة مستقلة"
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول حكومي سوري: الحكومة تأمل في إجراء جولة جديدة من المباحثات بشأن اندماج "قسد" في الدولة اليوم
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": وصول قائد القيادة المركزية الأميركية إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الأمنيين
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
01:55 | 2026-03-25
Lebanon24
06:00 | 2026-03-25
Lebanon24
05:55 | 2026-03-25
Lebanon24
05:43 | 2026-03-25
Lebanon24
05:42 | 2026-03-25
Lebanon24
05:30 | 2026-03-25
