لبنان
الحوت يؤكد استكمال "اللقاء النيابي المستقل" جولة مشاوراته على المسؤولين
Lebanon 24
25-03-2026
|
03:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح النائب عماد الحوت في بيان نشره على صفحته على "
فيسبوك
"، انه "متابعةً للمسار الذي نعتمده في "اللقاء النيابي المستقل"، والذي بدأ بلقاء رئيس الجمهورية، استكملنا جولة المشاورات بزيارة رئيس مجلس النواب الأستاذ
نبيه بري
ورئيس
مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام، في إطار التشاور حول أبرز
القضايا
الوطنية التي تشغل اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.
وركّزت اللقاءات على مجموعة من الأولويات: أولاً، في ما يتصل بتطورات الحرب
الإسرائيلية
على
لبنان
، شددنا على ضرورة تحصين الساحة الداخلية وصون مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها ودورها، والتمسك بخيار الدولة كمرجعية جامعة وحيدة، بما يضمن وحدة اللبنانيين واستقرارهم في مواجهة التحديات.
ثانياً، في ملف النازحين، أكدنا أهمية مقاربة هذا الملف بمسؤولية وطنية متكاملة، تقوم على تنظيم وجودهم وتأمين احتياجاتهم ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بالتوازي مع العمل الجدي لتهيئة ظروف عودتهم، مع مراعاة تخفيف الأعباء الاجتماعية والأمنية عن المجتمعات المضيفة.
ثالثاً، شددنا على ضرورة ضبط الخطاب السياسي والإعلامي، وتجنب السجالات التي لا طائل منها، والعمل على تأجيل الخلافات في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يسهم في حماية السلم الأهلي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
رابعاً، تناولنا ملف قانون العفو العام، حيث عرضنا الأبعاد الوطنية والإنسانية لاقتراح القانون المقدم من اللقاء النيابي المستقل، باعتباره مدخلاً لمعالجة عدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية العالقة، ووسيلة لطي صفحات من المعاناة وفتح أفق جديد أمام شريحة من اللبنانيين، ضمن مقاربة متوازنة تراعي العدالة والإنصاف، وتحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها".
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة
أيضاً في لبنان
01:55 | 2026-03-25
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
06:00 | 2026-03-25
طرد السفير الإيراني.. هل تعيد الدولة اللبنانية رسم علاقتها مع طهران؟
05:55 | 2026-03-25
الأمينة العامة للفرانكوفونية لعون: متضامنون مع الشعب اللبناني
05:43 | 2026-03-25
بيرم: ثابتون في الوحدة الوطنية
05:42 | 2026-03-25
فريد الخازن اتصل بالراعي معايدا
05:30 | 2026-03-25
مريم والملاك: قراءة لاهوتية في سرّ البشارة
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
25/03/2026 12:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
25/03/2026 12:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
25/03/2026 12:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
