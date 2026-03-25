لبنان

قداس احتفالي في كنيسة الشابورية – عين سعادة بمناسبة عيد البشارة

Lebanon 24
25-03-2026 | 03:50
قداس احتفالي في كنيسة الشابورية – عين سعادة بمناسبة عيد البشارة
ترأس الأباتي أنطوان راجح قداسًا احتفاليًا لمناسبة عيد البشارة في كنيسة سيدة البشارة الشابورية في عين سعادة، عاونه المدبر العام الأب بشارة إيليا وخادم الكنيسة الأب شربل بوعبود

وحضر القداس رئيس بلدية عين سعادة  موريس الأسمر والمجلس البلدي ومخاتير ورهبان وراهبات وحشد من المؤمنين وابناء الرعية. 

وخلال عظته، رفع الأباتي راجح الصلاة طالبًا من السيدة مريم العذراء أن "تحمل بشارات السلام والرجاء إلى لبنان والمنطقة، في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها الوطن"، مشددًا على "أهمية التمسك بالإيمان والرجاء كقوة روحية تساعد الإنسان على الصمود وتجاوز المحن".

كما ألقى الأب إيليا كلمة ترحيبية بالأباتي راجح، عبّر فيها عن فرحته باستقباله في هذه الرعية، متمنيًا أن "يحمل عيد البشارة معه الأمل والطمأنينة والسلام إلى قلوب جميع اللبنانيين، وأن يكون مناسبة لتجديد الإيمان وتعزيز روح المحبة والتضامن بين أبناء الوطن".

واختُتم القداس بزياح أيقونة مريم العذراء سيدة البشارة، حيث رفع المؤمنون صلواتهم وتضرعاتهم، طالبين شفاعة العذراء كي تحلّ بركتها وسلامها على لبنان وشعبه.
مواضيع ذات صلة
عون مهنئا اللبنانيين لمناسبة عيد البشارة: دعوة إلى النهوض والوحدة
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لمناسبة عيد البشارة: فلتكن بشارة هذا العيد بشارة نهوض وبشارة وحدة وبشارة وطن يتجاوز أحزانه ويسلك من جديد طريق السيادة والكرامة
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إحتفال في كنيسة السيّدة للروم الارثوذكس في الشويفات لمناسبة يوم العامل الدبلوماسيّ في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء القداس الإلهي لمناسبة عيد مار مارون في كاتدرائية القديس جرجس في وسط بيروت
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24

