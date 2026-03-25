قداس احتفالي في كنيسة الشابورية – عين سعادة بمناسبة عيد البشارة

ترأس الأباتي أنطوان قداسًا احتفاليًا لمناسبة عيد البشارة في البشارة الشابورية في ، عاونه المدبر العام الأب بشارة وخادم الكنيسة الأب .



وحضر القداس رئيس بلدية عين سعادة موريس والمجلس البلدي ومخاتير ورهبان وراهبات وحشد من المؤمنين وابناء الرعية.



وخلال عظته، رفع الأباتي راجح الصلاة طالبًا من السيدة أن "تحمل بشارات السلام والرجاء إلى والمنطقة، في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها الوطن"، مشددًا على "أهمية التمسك بالإيمان والرجاء كقوة روحية تساعد الإنسان على الصمود وتجاوز المحن".



كما ألقى الأب إيليا كلمة ترحيبية بالأباتي راجح، عبّر فيها عن فرحته باستقباله في هذه الرعية، متمنيًا أن "يحمل عيد البشارة معه الأمل والطمأنينة والسلام إلى قلوب جميع اللبنانيين، وأن يكون مناسبة لتجديد الإيمان وتعزيز روح المحبة والتضامن بين أبناء الوطن".



واختُتم القداس بزياح أيقونة مريم سيدة البشارة، حيث رفع المؤمنون صلواتهم وتضرعاتهم، طالبين شفاعة العذراء كي تحلّ بركتها وسلامها على لبنان وشعبه.

