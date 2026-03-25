شريفة ينتقد "ازدواجية المعايير" في السياسة الخارجية

أكد المفتي الشيخ في بيان له أن ما يشهده من تجاذبات سياسية وقرارات متسرعة يطرح علامات استفهام حول الأولويات الوطنية، مشددًا على أن "الفرق بين التوافق الوطني المسؤول والتواطؤ المرفوض يكمن في الشفافية والالتزام الصادق بمصلحة الشعب، لا في تمرير قرارات ملتبسة تحت عناوين دبلوماسية".



واستنكر بشدة ما وصفه بـ"التناقض والازدواجية في المعايير"، متسائلاً: "كيف يُكرَّم سفير ينتمي لدولة داعمة لإسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، فيما يُتخذ قرار بطرد أو التضييق على من وقف مدافعًا عن اللبنانيين؟" في إشارة واضحة إلى التباين في التعامل مع التمثيل الدبلوماسي للدول المختلفة.



ورفض المفتي التصريحات الشعبوية والعنترية، داعيًا إلى اعتماد الشفافية الكاملة في القرارات السيادية والدبلوماسية، وتحقيق "الشفافية الكاملة في القرارات السيادية والدبلوماسية" و"تحييد الملفات الإنسانية والمعيشية عن التجاذبات السياسية"، مؤكدًا أن لبنان بحاجة إلى "إرادة صادقة تعيد بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها".



