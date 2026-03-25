لقاء رشعين الزراعي: تكريم أهالي الشمال والدعوة لتعزيز الإنتاج الزراعي

عقدت لجنة في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان" اجتماعًا في بلدة رشعين - ، برئاسة جهاد بلوق وجورج العيناتي، حيث وجّه المجتمعون تحية شكر وتقدير لأهالي على استضافتهم من المناطق الحدودية، مؤكدين "متانة اللحمة الوطنية" في مواجهة التحديات.



كما أشاد اللقاء بـ"المقاومين الذين يدافعون عن الأرض والمزارع"، معتبرًا تضحياتهم "نموذجًا وطنيًا وإنسانيًا فريدًا". وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز الاقتصاد الزراعي الإنتاجي للحفاظ على الأمن الغذائي، وحذّروا من استغلال بعض التجار ورفع الأسعار، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.



ودعت اللجنة مزارعي الشمال إلى الاستفادة من خبرات الضيوف الوافدين في المجال الزراعي وتوفير فرص عمل لهم، وكلفت أعضاءها بتلقي مراجعات النازحين الزراعية وتقديم الدعم اللازم. (الوكالة الوطنية للإعلام)



